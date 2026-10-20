"NE MOŽEMO VIŠE SVE PREPUSTITI SAD": Evropa Putinu nudi dve opcije za okončanje rata u Ukrajini

U EVROPSKIM prestonicama sve je širi stav da pregovori o okončanju rata u Ukrajini više ne mogu biti prepušteni isključivo Sjedinjenim Američkim Državama.

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- Dolazi do velike promene u pristupu Evrope Rusiji. U evropskim prestonicama postoji konsenzus da lideri kontinenta više ne mogu dozvoliti samo Amerikancima da razgovaraju sa Putinom. Kanali komunikacije sa Rusima su već otvoreni i uskoro bi evropski lideri mogli da razgovaraju sa Putinom telefonom - istakao je Gideon Rahman.

Evropski pristup pregovorima sa Kremljem će se verovatno fokusirati na pitanje potencijalnog članstva Ukrajine u NATO-u.

- Kada Evropa počne razgovore sa Putinom, verovatno će ruskom lideru ponuditi dva puta ka miru - naveo je Rahman.

- Prvi je zamrzavanje trenutnih linija fronta, uz garanciju da Ukrajina nikada neće ući u NATO. Drugi scenario uključuje da Kijev preda ostatak Donbasa Rusiji, ali da Ukrajina zatim odmah postane članica NATO-a - istakao je on.

Rahman napominje da Kremlj još nije naznačio da bi mu bilo koja od ovih opcija bila odmah prihvatljiva.

- Deo ukrajinske javnosti bi oba izbora smatrao izdajom. Ipak, zbog snažne želje za mirom u zemlji, Zelenski bi možda mogao da obezbedi podršku za bilo koju od ovih ideja - dodaje on.

- Evropljani su mnogo manje uvereni da je Putin spreman da prihvati bilo koju od opcija, ali i dalje smatraju da je ključno započeti direktne razgovore sa ruskom stranom - naglasio je Rahman.

Dok inicijative za otvaranje direktnih pregovora sa ruskom stranom u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini sve više jačaju u Evropi, politički potezi u Vašingtonu dodatno menjaju trenutnu dinamiku.

Američki predsednik, Donald Tramp, povlači odluke koje mnogi politički analitičari tumače kao značajno ublažavanje stava prema Moskvi i Vladimiru Putinu.

Tramp je rekao da je "ono što Rusija radi ispravno", uprkos činjenici da je agresija koju je Putin pokrenuo pre skoro pet godina odnela stotine hiljada života.

Jedan od primera ustupaka Putinu je sporazum o uvozu ruskog dizela u Sjedinjene Američke Države.

Zvanično objašnjenje Bele kuće je da je ovo pokušaj stabilizacije domaćeg tržišta i smanjenja pritiska na cene goriva, ali je ovaj potez izazvao oštre reakcije i talas kritika u američkom Kongresu.

Mnogi predstavnici smatraju da se ovim ublažavaju sankcije i otvara prostor za ekonomsku saradnju sa Moskvom u vreme kada sukob još uvek u toku, a Tramp time pokušava da ublaži bes birača uoči važnih kongresnih izbora početkom novembra.

Istovremeno, odnosi između Vašingtona i Kijeva postaju sve zategnutiji.

Tramp je otvoreno pojačao svoje kritike prema ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom, rekavši da bi Ukrajina trebalo da imenuje nekog drugog da vodi mirovne pregovore sa Rusijom u njeno ime.

Prema njegovim rečima, takva zamena bi mogla olakšati postizanje sporazuma i sprečiti da pregovarački proces zađe u ćorsokak.

(Blic)

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