DA LI NAS ČEKA SUKOB NALIK ONOM IZ "RATOVA ZVEZDA"? Ruski vojni satelit prišao drugom satelitu koji šalje podatke Ukrajini

RUSKI vojni satelit prišao je na svega 26 metara drugom satelitu koji se koristi za dostavljanje obaveštajnih podataka Ukrajini, tvrde analitičari, što je izazvalo strahovanja od eskalacije sukoba u svemiru nalik onima iz „Ratova zvezda“.

Foto: Unsplash/NASA

Američka kompanija za svemirsku tehnologiju LeoLabs saopštila je da je ruski satelit "Kosmos 2612" promenio položaj i našao se u "izuzetnoj blizini" satelita "X36" kompanije "ICEYE-X36", povezanog sa Kijevom.

Bliski susret se dogodio u Zemljinoj orbiti na nebu iznad Južne Amerike, preneo je Daily Mail.

Tokom vikenda, svemirska letelica je izvršila "manja prilagođavanja" kako bi "održala blizak relativni položaj" u odnosu na taj satelit, navodi LeoLabs.

Međutim, iako se u izveštaju portala RBC-Ukraine navodi da su se svemirske letelice nalazile na međusobnoj udaljenosti od 26 metara, pojavile su se i tvrdnje da je razmak između njih iznosio 500 metara?!

Analiza pokazuje da se tokom jednog dela ovog događaja približio na udaljenost od približno 500 metara. Važno je napomenuti da procene tačne udaljenosti podrazumevaju određenu neizvesnost zbog ponovljenih manevara i složene geometrije praćenja.

Kako se navodi, "Kosmos 2612" se u ponedeljak udaljio. Razlog za ovaj potez još nije jasan, ali je incident izazvao uznemirenost.

Russian military satellite 'moves within 85 feet of another used to provide Ukraine with intelligence' in worrying Star Wars escalation https://t.co/Sx7DPTb09c — Daily Mail (@DailyMail) October 20, 2026

Takvo ponašanje bilo je "u skladu sa operacijama susreta i približavanja, odnosno manevrima koji se izvode u orbiti sa ciljem da se dve svemirske letelice približe jedna drugoj", prenosi CNN.

- Iako namera ostaje neizvesna, ovakvo ponašanje zahteva kontinuirano praćenje - navela je LeoLabs

Kompanija je dodala da, iako "neprijateljska namera" nije potvrđena, Moskva je možda pokušavala da "pregleda, utvrdi karakteristike, prati ili potencijalno ometa drugu svemirsku letelicu", što bi predstavljalo "prikupljanje obaveštajnih podataka" i "moguću pripremu za buduće operacije protiv svemirskih sistema".

Ovaj incident mogao bi da bude prvi takav slučaj u kojem su se dva satelita približila jedan drugom bez odobrenja.

U januaru je kompanija "ICEYE-X36" potpisala sporazum sa ukrajinskim ministarstvom odbrane "o značajnom proširenju njihove saradnje u oblasti obaveštajnih podataka zasnovanih na svemiru".

BIG: A Russian military satellite, Kosmos 2612, has been maneuvering to within 136 meters of the U.S.-registered ICEYE-X36 radar imaging satellite, according to satellite trackers, with a closer pass of about 48 meters predicted for Monday. Dutch satellite tracker Marco Langbroek said a series of maneuvers since September 30 were designed to match the satellite’s orbit with ICEYE-X36’s. Astronomer Jonathan McDowell called it the first known case of an active satellite making an uninvited close approach to another active satellite in low Earth orbit. ICEYE, a Finnish company, has supplied radar imagery to Ukraine since 2022, though it is unclear whether this satellite serves Ukraine. There are no signs of damage so far, and Russia’s intentions remain unclear. https://t.co/fiSogLV6bu — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

Sporazum osigurava da Ministarstvo odbrane Ukrajine nastavi da prima veliku količinu satelitskih snimaka visoke rezolucije putem vodeće svetske SAR konstelacije, podržavajući ukrajinske oružane snage stalnom situacionom svešću o taktičkim vremenskim okvirima.

Svesni smo situacije i pažljivo je pratimo. Arhitektura naše konstelacije je dizajnirana za kontinuitet i otpornost", navela je komanija.

Star Wars The Russian satellite "Kosmos 2612" and the Western satellite ICEYE-X36 (which provides military support to Ukraine) are now in perfect synchronization with one another. The Russian military satellite is intentionally tailing and tracking the Western radar satellite. Maintaining this "bumper-to-bumper" formation allows Russia to intercept or jam data transmissions, physically inspect Western technology, or rapidly execute a kinetic or other anti-satellite (ASAT) attack with minimal warning and minimal fuel expenditure. "Kosmos 2612" has performed a series of high-precision, fuel-intensive maneuvers to achieve a "coplanar" orbit—matching the exact altitude (~555 km), speed, and inclination (~97.8°) of the ICEYE-X36. The ICEYE-X36 satellite continues its efforts to provide support to Ukraine, though it now faces significant interference. — Military Summary (@MilitarySummary) October 19, 2026

Satelit kompanije "ICEYE-X36" je opremljen tehnologijom sintetičkog aperturnog radara koja je, prema NASA, vrsta aktivnog prikupljanja podataka gde instrument šalje impuls energije, a zatim beleži količinu te energije koja se reflektuje nazad nakon interakcije sa Zemljom.

Korišćen je u širokom spektru primena, uključujući proučavanje antarktičkih ledenih bregova, praćenje putanja izlivanja nafte u osetljive močvare i mapiranje močvara Aljaske.

(Telegraf.rs)