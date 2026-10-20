Svet

DA LI NAS ČEKA SUKOB NALIK ONOM IZ "RATOVA ZVEZDA"? Ruski vojni satelit prišao drugom satelitu koji šalje podatke Ukrajini

JM

20. 10. 2026. u 19:40

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RUSKI vojni satelit prišao je na svega 26 metara drugom satelitu koji se koristi za dostavljanje obaveštajnih podataka Ukrajini, tvrde analitičari, što je izazvalo strahovanja od eskalacije sukoba u svemiru nalik onima iz „Ratova zvezda“.

ДА ЛИ НАС ЧЕКА СУКОБ НАЛИК ОНОМ ИЗ РАТОВА ЗВЕЗДА? Руски војни сателит пришао другом сателиту који шаље податке Украјини

Foto: Unsplash/NASA

Američka kompanija za svemirsku tehnologiju LeoLabs saopštila je da je ruski satelit "Kosmos 2612" promenio položaj i našao se u "izuzetnoj blizini" satelita "X36" kompanije "ICEYE-X36", povezanog sa Kijevom.

Bliski susret se dogodio u Zemljinoj orbiti na nebu iznad Južne Amerike, preneo je Daily Mail.

Tokom vikenda, svemirska letelica je izvršila "manja prilagođavanja" kako bi "održala blizak relativni položaj" u odnosu na taj satelit, navodi LeoLabs.

Međutim, iako se u izveštaju portala RBC-Ukraine navodi da su se svemirske letelice nalazile na međusobnoj udaljenosti od 26 metara, pojavile su se i tvrdnje da je razmak između njih iznosio 500 metara?!

Analiza pokazuje da se tokom jednog dela ovog događaja približio na udaljenost od približno 500 metara. Važno je napomenuti da procene tačne udaljenosti podrazumevaju određenu neizvesnost zbog ponovljenih manevara i složene geometrije praćenja.

Kako se navodi, "Kosmos 2612" se u ponedeljak udaljio. Razlog za ovaj potez još nije jasan, ali je incident izazvao uznemirenost.

Takvo ponašanje bilo je "u skladu sa operacijama susreta i približavanja, odnosno manevrima koji se izvode u orbiti sa ciljem da se dve svemirske letelice približe jedna drugoj", prenosi CNN.

- Iako namera ostaje neizvesna, ovakvo ponašanje zahteva kontinuirano praćenje - navela je LeoLabs

Kompanija je dodala da, iako "neprijateljska namera" nije potvrđena, Moskva je možda pokušavala da "pregleda, utvrdi karakteristike, prati ili potencijalno ometa drugu svemirsku letelicu", što bi predstavljalo "prikupljanje obaveštajnih podataka" i "moguću pripremu za buduće operacije protiv svemirskih sistema".

Ovaj incident mogao bi da bude prvi takav slučaj u kojem su se dva satelita približila jedan drugom bez odobrenja.

U januaru je kompanija "ICEYE-X36" potpisala sporazum sa ukrajinskim ministarstvom odbrane "o značajnom proširenju njihove saradnje u oblasti obaveštajnih podataka zasnovanih na svemiru".

Sporazum osigurava da Ministarstvo odbrane Ukrajine nastavi da prima veliku količinu satelitskih snimaka visoke rezolucije putem vodeće svetske SAR konstelacije, podržavajući ukrajinske oružane snage stalnom situacionom svešću o taktičkim vremenskim okvirima.

Svesni smo situacije i pažljivo je pratimo. Arhitektura naše konstelacije je dizajnirana za kontinuitet i otpornost", navela je komanija.

Satelit kompanije "ICEYE-X36" je opremljen tehnologijom sintetičkog aperturnog radara koja je, prema NASA, vrsta aktivnog prikupljanja podataka gde instrument šalje impuls energije, a zatim beleži količinu te energije koja se reflektuje nazad nakon interakcije sa Zemljom.

Korišćen je u širokom spektru primena, uključujući proučavanje antarktičkih ledenih bregova, praćenje putanja izlivanja nafte u osetljive močvare i mapiranje močvara Aljaske.

(Telegraf.rs)

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