Svet

PEZEŠKIJAN I MUNIR SE SASTALI U IRANU: Razgovarali o dešavanjima na Bliskom istoku

V.N.

20. 10. 2026. u 19:26

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IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan i načelnik pakistanske vojske Asim Munir razgovarali su danas o naporima za posredovanje i regionalnim dešavanjima tokom sastanka u Teheranu, prenosi iranska novinska agencija Nur njuz.

ПЕЗЕШКИЈАН И МУНИР СЕ САСТАЛИ У ИРАНУ: Разговарали о дешавањима на Блиском истоку

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Pezeškijan je poručio da Sjedinjene Američke Države mogu da steknu poverenje Irana tek ako ispune sedam uslova koje je Iran postavio prošlog meseca za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Munir se naknadno sastao i sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom.

Pakistan je jedan od glavnih posrednika između SAD i Irana, pod čijim je posredstvom u junu potpisan mirovni "Islamabadski memorandum", koji je svega nekoliko nedelja kasnije propao, kada su dve strane počele nove serije napada.

Iranski uslovi, između ostalog, uključuju ukidanje američke blokade iranskih luka, ukidanje američkih sankcija na izvoz iranske nafte, kao i okončanje neprijateljstava na svim regionalnim frontovima.

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