PEZEŠKIJAN I MUNIR SE SASTALI U IRANU: Razgovarali o dešavanjima na Bliskom istoku
IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan i načelnik pakistanske vojske Asim Munir razgovarali su danas o naporima za posredovanje i regionalnim dešavanjima tokom sastanka u Teheranu, prenosi iranska novinska agencija Nur njuz.
Pezeškijan je poručio da Sjedinjene Američke Države mogu da steknu poverenje Irana tek ako ispune sedam uslova koje je Iran postavio prošlog meseca za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Munir se naknadno sastao i sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom.
Pakistan je jedan od glavnih posrednika između SAD i Irana, pod čijim je posredstvom u junu potpisan mirovni "Islamabadski memorandum", koji je svega nekoliko nedelja kasnije propao, kada su dve strane počele nove serije napada.
Iranski uslovi, između ostalog, uključuju ukidanje američke blokade iranskih luka, ukidanje američkih sankcija na izvoz iranske nafte, kao i okončanje neprijateljstava na svim regionalnim frontovima.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
ISTOK SE NE SMIRUJE, SVET ĆE BITI ZAPANjEN: Iran je spreman za drugu rundu rata
19. 10. 2026. u 18:51
AMERIKA IDE SAMA NA IRAN? Tramp upozorava: Ja nisam sklon tome, ali sve zavisi od Izraela
18. 10. 2026. u 17:32
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)