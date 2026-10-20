NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Izraelska oklopna vozila prešla granicu i ušla u Siriju
IZRAELSKI tenkovi viđeni su danas kako manevrišu u blizini kancelarije bivšeg guvernera u južnosirijskom gradu Kuneitri.
U nedelju je sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo eskalaciju izraelskih upada u Kuneitru i susednu pokrajinu Dara, s povećanom aktivnošću helikoptera, izviđačkih aviona i ratnih aviona iznad južne Sirije.
Damask: Kršenje suvereniteta
Ministarstvo je operacije opisalo kao "očigledno kršenje" sirijskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, upozoravajući da kontinuirani izraelski upadi prete sigurnosti i stabilnosti, a istovremeno ometaju napore obnove i oporavka.
Ministarstvo spoljnih poslova je pozvalo međunarodnu zajednicu da preuzme mere za zaustavljanje kršenja i izvrši pritisak na Izrael da se pridržava međunarodnog prava i relevantnih rezolucija UN-a.
Izraelske snage izvele su ponovljene upade u južnu Siriju od pada Bašar al Asada u decembru 2024., kada je Izrael proglasio sporazum o razdvajanju iz 1974. nevažećim i okupirao sirijsku tampon zonu.
(Index.hr)
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