Svet

NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Izraelska oklopna vozila prešla granicu i ušla u Siriju

Ivana Manić

20. 10. 2026. u 19:22

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IZRAELSKI tenkovi viđeni su danas kako manevrišu u blizini kancelarije bivšeg guvernera u južnosirijskom gradu Kuneitri.

НОВА ФАЗА СУКОБА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Израелска оклопна возила прешла границу и ушла у Сирију

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

U nedelju je sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo eskalaciju izraelskih upada u Kuneitru i susednu pokrajinu Dara, s povećanom aktivnošću helikoptera, izviđačkih aviona i ratnih aviona iznad južne Sirije.

Damask: Kršenje suvereniteta

Ministarstvo je operacije opisalo kao "očigledno kršenje" sirijskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, upozoravajući da kontinuirani izraelski upadi prete sigurnosti i stabilnosti, a istovremeno ometaju napore obnove i oporavka.

Ministarstvo spoljnih poslova je pozvalo međunarodnu zajednicu da preuzme mere za zaustavljanje kršenja i izvrši pritisak na Izrael da se pridržava međunarodnog prava i relevantnih rezolucija UN-a.

Izraelske snage izvele su ponovljene upade u južnu Siriju od pada Bašar al Asada u decembru 2024., kada je Izrael proglasio sporazum o razdvajanju iz 1974. nevažećim i okupirao sirijsku tampon zonu.

(Index.hr)

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