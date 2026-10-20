KIJEV STRAHUJE OD IZNENAĐENJA: Zelenski se pribojava mogućeg sastanka Putina, Trampa i Sija
VLADIMIR Zelenski je priznao da se plaši iznenađenja u vezi sa mogućim sastankom između ruskog predsednika Vladimira Putina, američkog lidera Donalda Trampa i predsednika Kine Si Đinpinga.
-Želeo bih da razumem o čemu se razgovara kako bih izbegao dalja iznenađenja. Pitanje nije samo da li će se sastati sa nama ili bez nas. Međutim, ako je Ukrajina na dnevnom redu, želeli bismo da budemo konsultovovani, izjavio je Zelenski za medije.
Zelenski pokušava da obnovi odnose sa Trampom
Pored toga, u svetlu zaoštrenih odnosa šefa kijevskog režima i šefa Bele kuće, mediji pišu da je Zelenski pojačao diplomatske napore za obnavljanje zategnutih odnosa sa Trampom.
Prema pisanju portala, Zelenski je u proteklih 24 sata razgovarao sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom, sastao se onlajn sa grupom američkih senatora, a razgovarao je i sa predstavnicima odbrambene kompanije „Lokid Martin“.
Američki predsednik je u ponedeljak optužio šefa kijevskog režima da ne želi da završi sukob i predložio mu da potraži nekog pogodnijeg predstavnika. Prema njegovim rečima, ukrajinski lider je još odavno mogao da obezbedi mir pod povoljnim uslovima. Tramp je potvrdio da Vašington deli obaveštajne podatke sa Kijevom, a da zauzvrat ne dobija ništa.
Tramp je takođe istakao svoju spremnost za trilateralni sastanak sa Putinom i kineskim predsednikom i na temu ukrajinskog sukoba, kao i denuklearizacije.
sputnikportal.rs
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