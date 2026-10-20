SOPSTVENI NAROD MU OKRENUO LEĐA: Trampov rejting dostigao istorijski minimum, nezadovoljstvo građana na vrhuncu

POPULARNOST američkog predsednika Donalda Trampa pala je na svega 31 odsto, što predstavlja novi minimum od početka njegove političke karijere.

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Rast cena goriva i nezadovoljstvo ekonomskom situacijom sve više utiču na raspoloženje birača, dok se Republikanska stranka suočava sa sve izraženijim pritiskom uoči izbora za Kongres SAD, zakazanih za 3. novembar.

Prema četvorodnevnoj anketi agencije Rojters i istraživačke kompanije Ipsos, završenoj u ponedeljak, Trampov rejting opao je za jedan procentni poen u odnosu na istraživanje objavljeno mesec dana ranije.

Tadašnjih 32 odsto već je predstavljalo najniži rezultat do tog trenutka.

Podaci o stranačkim preferencijama pokazuju još jedan problem za republikance.

Kada su upitani za koga bi glasali ukoliko bi se izbori održavali danas, 47 odsto ispitanika opredelilo se za demokrate, dok je 35 odsto podržalo republikance.

Prednost demokrata od 12 procentnih poena najveća je zabeležena od početka aktuelnog izbornog ciklusa.

Ukoliko bi republikanci izgubili kontrolu nad Predstavničkim domom ili Senatom, Trampovoj administraciji bilo bi znatno teže da sprovodi političku agendu u preostale dve godine njegovog drugog predsedničkog mandata.

Promena odnosa snaga u Kongresu mogla bi da otvori prostor za oštrije političke sukobe između Bele kuće i demokratske opozicije.

Jedan od glavnih faktora nezadovoljstva jeste ekonomija, koja je ranije predstavljala jedno od važnih uporišta Trampove političke podrške.

Čak 68 odsto anketiranih Amerikanaca ne odobrava način na koji predsednik upravlja ekonomskim pitanjima.

Dodatni pritisak izazvao je rat protiv Irana, koji su Sjedinjene Američke Države pokrenule uz podršku Izraela krajem februara.

Sukob je doprineo naglom rastu cena benzina u SAD i širom sveta, što se neposredno odražava na troškove života američkih domaćinstava.

Cene goriva imaju posebnu političku težinu u SAD, gde građani u velikoj meri zavise od automobilskog prevoza.

Poskupljenje benzina zato se brzo pretvara u pitanje svakodnevnog životnog standarda, ali i u merilo prema kojem deo birača ocenjuje ekonomsku politiku predsednika.

Predstojeći izbori za Kongres biće važan test za Trampa i Republikansku stranku.

Rezultati ankete ukazuju na rast nezadovoljstva među biračima, ali će stvarni odnos političkih snaga zavisiti od izlaznosti, raspoloženja u pojedinačnim izbornim okruzima i sposobnosti obe stranke da svoje pristalice izvedu na birališta.

(Politika)

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