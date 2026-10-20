AFERA SA DRONOVIMA POTRESA ENGLESKU: Dvojica muškaraca ponovo uhapšena u okviru istrage vezane za bazu RAF Ferford
POLICIJA je saopštila da su dvojica muškaraca ponovo uhapšena zbog navodne zavere u blizini baze RAF Ferford.
Služba za borbu protiv terorizma ponovo je u utorak uhapsila dvojicu muškaraca u okviru istrage o aktivnostima koje su se prošlog meseca odvijale u blizini baze RAF Ferford.
Državljanin Ujedinjenog Kraljevstva (24) i dvadesetpetogodišnjak koji poseduje dvojno državljanstvo – Ujedinjenog Kraljevstva i Irana – obojica iz londonske opštine Vestminster, uhapšeni su pod sumnjom da su pomagali stranoj obaveštajnoj službi.
Policija je navela da se istraga odnosi na Iran.
Dvadesetčetvorogodišnjak je prvobitno uhapšen 27. septembra u blizini baze RAF Ferford u Glosterširu, dok je dvadesetpetogodišnjak uhapšen kasnije, 1. oktobra, u Vestminsteru, u centralnom delu Londona.
news.sky.com
Preporučujemo
"OŽILjCI OSTAJU ZAUVEK, ALI...": Princ Hari želi da se pomiri sa ocem i bratom
20. 10. 2026. u 17:06
London označio Iran kao krivca za incident kod baze Ferford: Oglasile se NATO zemlje
12. 10. 2026. u 22:45
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)