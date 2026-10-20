AFERA SA DRONOVIMA POTRESA ENGLESKU: Dvojica muškaraca ponovo uhapšena u okviru istrage vezane za bazu RAF Ferford

POLICIJA je saopštila da su dvojica muškaraca ponovo uhapšena zbog navodne zavere u blizini baze RAF Ferford.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Služba za borbu protiv terorizma ponovo je u utorak uhapsila dvojicu muškaraca u okviru istrage o aktivnostima koje su se prošlog meseca odvijale u blizini baze RAF Ferford.

Državljanin Ujedinjenog Kraljevstva (24) i dvadesetpetogodišnjak koji poseduje dvojno državljanstvo – Ujedinjenog Kraljevstva i Irana – obojica iz londonske opštine Vestminster, uhapšeni su pod sumnjom da su pomagali stranoj obaveštajnoj službi.

Policija je navela da se istraga odnosi na Iran.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Dvadesetčetvorogodišnjak je prvobitno uhapšen 27. septembra u blizini baze RAF Ferford u Glosterširu, dok je dvadesetpetogodišnjak uhapšen kasnije, 1. oktobra, u Vestminsteru, u centralnom delu Londona.

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