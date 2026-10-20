Svet

RUSIJA ZATVORILA VRATA ZAPADNOM UTICAJU: Lavrov poručio da se pravila igre menjaju zauvek

Ivana Manić

20. 10. 2026. u 19:11

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NASUPROT Zapadu, Rusija promoviše ravnopravni dijalog i ravnotežu interesa u globalnoj politici, istakao je ruski ministar spoljnih poslova na sastanku sa diplomcima univerziteta koji su prvi put primljeni u diplomatsku službu.

РУСИЈА ЗАТВОРИЛА ВРАТА ЗАПАДНОМ УТИЦАЈУ: Лавров поручио да се правила игре мењају заувек

foto: Sergei Karpukhin / Sputnik / Profimedia

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je izjavio da Zapad pribegava svim vrstama ekstremnih mera, upuštajući se u neviđene avanture, ali da više nikada neće biti glavni igrač koji diriguje drugima.

- Sada kada je svet krenuo u drugom smeru, istorijski proces objektivno transformiše ekonomiju, politiku i globalne finansije - rekao je Lavrov na sastanku sa diplomcima univerziteta koji su prvi put primljeni u diplomatsku službu.

On je istakao da Rusija promoviše ravnopravni dijalog i ravnotežu interesa u globalnoj politici.

- Kreativna filozofija koju promovišemo odlikuje takve organizacije kao što su ŠOS, BRIKS, ZND, ODKB, EAEU i, naravno, naša Savezna država Rusije i Belorusije. Svi smo ujedinjeni u želji da ostvarimo maksimalnu korist od zajedničkog razvoja, ne samo da bismo sklapali prijateljstva, već da se uvek zalažemo za ravnopravni dijalog i iskrene razgovore kako bismo pronašli ravnotežu interesa. Ključ je ravnoteža interesa - rekao je Lavrov.

Ministar spoljnih poslova je istakao da organizovanje brojnih međunarodnih događaja i sastanaka sa partnerima od strane Rusije opovrgava tvrdnje o međunarodnoj izolaciji zemlje, prenosi RIA Novosti.

Ministar je podsetio da je samit Rusija-ASEAN, posvećen 35. godišnjici strateškog partnerstva, održan u junu, sastanak Saveta šefova država ŠOS-a u Kirgistanu održan je u avgustu, a Istočni ekonomski forum i samit BRIKS-a u Indiji održani su početkom septembra.

Treći samit Rusija-Afrika počinje sledeće nedelje u Moskvi, a samit Foruma zemalja izvoznica gasa počinje ove nedelje.

Samit APEK-a, kojem prisustvuje ruski predsednik Vladimir Putin, održaće se u novembru u Šenženu.

- Svi susreti pokazuju odsustvo bilo kakve "izolacije" i dokaz su da stalno obogaćujemo paletu međusobnog razumevanja sa našim prijateljima, saveznicima i istomišljenicima - rekao je Lavrov.

Lavrov je istakao da je otmica predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge bila "neviđena zapadna avantura".

- Svet je dostigao prekretnicu: kraj ere hegemonije i početak formiranja multipolarnog, policentričnog svetskog poretka, dok Zapad nastoji da održi dominaciju koju je uživao 500 godina, živeći od drugih i eksploatišući ih - dodao je Lavrov.

(RT Balkan)

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