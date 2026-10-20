"ONI GURAJU UKRAJINU DA SE PREDA": Kaja Kalas optužuje američke pregovarače

ŠEFICA EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas optužila je američke pregovarače da pokušavaju da navedu Ukrajinu da se preda Rusiji, rekavši da je Vašington primenjivao taj pristup oko godinu i po dana, pozivajući na jači pritisak na Moskvu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Harry Nakos

Govoreći tokom plenarne rasprave Evropskog parlamenta o ruskim napadima koji utiču na crnomorsku plovidbu, regionalnu stabilnost i bezbednost hrane, Kalas je u utorak rekla da se Ukrajina opirala predaji pod uslovima ruskog predsednika Vladimira Putina jer je Evropa nastavila da je podržava.

- Iako američki pregovarači pokušavaju da gurnu Ukrajinu na predaju već skoro 2 godine, 1,5 godinu, razlog zašto se Ukrajina nije predala pod Putinovim uslovima je taj što je Evropa podržavala Ukrajinu - rekla je ona u svojoj završnoj reči.

"American negotiators have been trying to push Ukraine into surrender for already almost two years, one and a half years now. Why Ukraine hasn't surrendered on Putin's terms is because Europe has been supporting Ukraine," High Representative Kaja Kallas said on Tuesday. https://t.co/PRqjcwUzO5 — euronews (@euronews) October 20, 2026

Ona je odbacila optužbe da Evropa nema mirovnu strategiju ili da ne želi mir, dodajući da Ukrajina i evropske zemlje žele kraj rata, ali da svako rešenje mora biti pravedno i trajno, a ne privremeno prekid vatre koje bi omogućilo Rusiji da ponovo napadne.

Evropa mora imati mesto za pregovaračkim stolom

Kalas je rekla da je ministrima spoljnih poslova EU u februaru predstavila ono što je opisala kao „maksimalistički plan“ za početak mirovnih pregovora.

Ona je tvrdila da bi Evropa trebalo da iznese sopstvene zahteve kako bi se suprotstavila maksimalnim zahtevima Rusije i osigurala da su evropski interesi zastupljeni u pregovorima.

Takođe je rekla da interes Rusije za ukidanje sankcija pokazuje da ograničenja funkcionišu.

- Te stvari za koje su zainteresovani, a to je ukidanje sankcija, sve te stvari zapravo zahtevaju da Evropa bude za tim stolom jer su to evropske odluke - rekao je Kalas.

Prema njenim rečima, sankcije su Rusiju lišile 1 biliona evra (1,12 biliona dolara), tvrdeći da novac stoga nije bio dostupan za finansiranje njenih ratnih napora.

Ona je odbacila argument da zemlji koja poseduje nuklearno oružje treba dati ono što želi kako bi izbegla eskalaciju, upozoravajući da bi takav pristup podstakao druge zemlje da nabave nuklearno oružje kako bi obezbedile političke ustupke.

- Ako to kažemo, onda su svi ugroženi - rekla je.

Kalas kaže da je Rusija odbila više predloga za prekid vatre

Kalas je tvrdila da je Ukrajina već pristala na nekoliko inicijativa za prekid vatre, uključujući prekid vatre u energetskom sektoru, sporazum o Crnom moru i širi predlog za prekid vatre koji je podnet oko 1,5 godinu ranije. Ona je rekla da je Rusija strana koja je odbila da se složi.

High Representative Kaja Kallas has sharply accused the United States of pressuring Ukraine to capitulate on terms exclusively favourable to Russian President Vladimir Putin. https://t.co/LubZZW9J8t https://t.co/gQgguksPFH — euronews (@euronews) October 20, 2026

- Zaista moramo da izvršimo veći pritisak na Rusiju i da budemo veoma čvrsti u tome da i mi imamo zahteve i da te stvari ne dolaze besplatno - rekla je ona.

Takođe je pozvala evropske zakonodavce da se obrate afričkim zemljama u vezi sa bezbednošću Crnog mora, rekavši da ruske akcije koje utiču na isporuke žitarica i ječma ugrožavaju bezbednost hrane van Evrope.

Kalas je rekao da su žito i ječam koji se transportuju preko Crnog mora bili namenjeni afričkim zemljama i pozvao ih da pomognu u promovisanju bezbednosnog sporazuma za zaštitu brodarstva.

(Kijev post)