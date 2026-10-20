Svet

DRAMA NA AERODROMU: Požar na motoru aviona, putnici hitno evakuisani

Ivana Manić

20. 10. 2026. u 17:30

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MOTOR putničkog aviona Airbus A320 zapalio se neposredno pre poletanja na međunarodnom aerodromu Horhe Čaves u Limi, glavnom gradu Perua.

ДРАМА НА АЕРОДРОМУ: Пожар на мотору авиона, путници хитно евакуисани

Foto: Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na snimku se jasno vidi gust crni dim koji izlazi iz levog motora.

Na mesto događaja odmah su upućene hitne službe. 

Putnici su evakuisani, a prema potvrdi avionske kompanije LATAM Erlajns, niko nije povređen.

(Index.hr)

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