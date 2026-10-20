DRAMA NA AERODROMU: Požar na motoru aviona, putnici hitno evakuisani
MOTOR putničkog aviona Airbus A320 zapalio se neposredno pre poletanja na međunarodnom aerodromu Horhe Čaves u Limi, glavnom gradu Perua.
Na snimku se jasno vidi gust crni dim koji izlazi iz levog motora.
Na mesto događaja odmah su upućene hitne službe.
Putnici su evakuisani, a prema potvrdi avionske kompanije LATAM Erlajns, niko nije povređen.
(Index.hr)
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