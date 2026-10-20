"DRUGI ČIN" NA POMOLU: Najavljen novi masovni protest u Francuskoj, vlast šalje i vojsku na ulice (VIDEO)

IAKO je policijski čas uveden u pojedinim gradovima Francuske, uspeo je da obezbedi privremeni mir nakon vikenda obeleženog masovnim neredima i pljačkama, za subotu se najavljuje novi protest pod nazivom "Drugi čin".

Foto: /X/@QuintenFrancois

Ministar unutrašnjih poslova najavio je više policajaca na ulicama, ali i da će biti raspoređena i vojska.

Ocenjujući noć iza nas kao znatno mirniju, francuski premijer, Sebastijen Lekorni, istakao je da su zabrane kretanja u ključnim zonama centralnog Pariza, poput Trga Republike i trgovačkog centra, bile ključne za obuzdavanje eskalacije nasilja.

Druge mere kojima se ograničava kretanje mladih i okupljanje ljudi, uvedene su u gradovima poput: Pariza, Marseja, Bordoa, Nice i Liona na jugu zemlje, kao i Lila i drugih gradova na severu.

Quiet streets and partial curfews now mark parts of France after weekend protests over rising living costs turned violent. Taiwan says it is monitoring the situation closely and is advising travelers to avoid protest sites while keeping a level 1 travel alert. https://t.co/DC4UqTyp5l — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) October 20, 2026

Nakon subotnjeg protesta obeleženog masovnim demonstracijama i nasiljem u nekoliko gradova, "Žuti prsluci" ponovo planiraju izlazak na ulice ove subote, 24. oktobra.

Koordinacija koja stoji iza pokreta započetog 17. oktobra zvanično je u ponedeljak objavila nov poziv na protest pod nazivom "Drugi čin".

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Do ponedeljka, 19. oktobra 2026. u 17 časova, na interaktivnoj mapi koju su objavili organizatori već je navedeno 124 akcija, uključujući pozive na okupljanje 24. oktobra u Parizu, pre svega na Trgu Bastilja i Trgu Republike.

Međutim, tačna satnica i način organizacije tek treba da budu precizirani.

La tensione aumenta in tutta la Francia, dove oltre 500.000 persone sono scese in piazza per protestare contro l’aumento del costo della vita e i tagli ai servizi pubblici. Negli scontri con la polizia, almeno 1.800 persone sono state fermate e oltre 600 agenti rimasti feriti. https://t.co/8h0nMtcfsh — TRT Italiano (@trt_italiano) October 20, 2026

Francuski ministar unutrašnjih poslova, Loran Nunjez, izjavio je nakon sastanka sa gradonačelnikom Marseja, Benoa Pajanom da će narediti da se uoči najavljenih protesta u subotu rasporedi veći broj pripadnika policije u francuskim gradovima.

- Rasporedićemo veoma značajne policijske snage, kojih će u svakom slučaju biti više nego prošle subote - izjavio je Nunjez, prenose francuski mediji.

Odgovarajući na kritike Pajana, koji je doveo u pitanje prirodu naređenja izdatih snagama bezbednosti prošle subote u Marselju, ocenio njihov broj kao nedovoljan i zatražio obrazloženje, Nunjez je rekao da će se njihovo delovanje ubuduće odvijati "u pokretu i uz ekstremno brzu reakciju".

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Nunjez je potvrdio da će vojne snage biti raspoređene kao pojačanje policiji tokom predstojećih protesta u subotu.

- Rasporedićemo snage Sentinel, očigledno kao zamenu za snage unutrašnje bezbednosti, uglavnom da bismo oslobodili policiju i žandarme u njihovoj misiji održavanja reda - rekao je Nunjez Narodnoj skupštini.

Des barricades ont été dressées et incendiées dans des rues adjacentes à la place de la République en marge d'un nouveau rassemblement place de la République ce dimanche #18octobre. https://t.co/ZebT9NC9ow — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 18, 2026

Demonstracije 24. oktobra prate obrazac uspostavljen protestima u subotu, 17. oktobra, koji su prvenstveno usmereni protiv visokih troškova života i pada kupovne moći.

Prema podacima objavljenim nakon prvog dana, oko 550.000 ljudi izašlo je na ulice u Francuskoj prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, dok organizatori tvrde da ih je bilo 800.000.

AP Photo/Emma Da Silva

Zahtevi "Žutih prsluka" usmereni su na: cene, plate, javne službe i demokratiju.

U svom saopštenju izdatom za 24. oktobar, Koordinacija "Žutih prsluka", takođe poziva na ostavku predsednika Emanuela Makrona, istovremeno kritikujući odgovor vlasti na prethodne proteste.

Datum 17. oktobar označio je novu prekretnicu u socijalnim protestima, sa učesnicima među kojima su bili "Žuti prsluci", srednjoškolci, studenti, sindikati i aktivisti iz različitih pokreta.

Haos la Paris: patronul unei brutării vrea să doarmă în fața ușii, pentru a-și apăra afacerea. https://t.co/bX3GDdUIg4 https://t.co/W2vTGBigxI — TVR Info (@StirileTVR) October 20, 2026

Demonstracije su takođe bile praćene sukobima, vandalizmom, pljačkama i velikim brojem hapšenja.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, više od 2.000 ljudi privedeno je u pritvor.

Policija u Parizu objavila je da je u glavnom gradu uhapšeno 855 osoba.

U tom kontekstu, novi poziv za 24. oktobar dolazi dok organizatori nastoje da održe zamah mobilizacije.

Ostaje da se vidi da li će ovaj drugi dan privući jednako veliki broj učesnika kao prvi.

Stvarni obim mobilizacije zavisiće pre svega od lokalnih poziva, angažovanja različitih grupa i eventualnih ograničenja koja donesu prefekture.

Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Hoće li vlasti uvesti zabrane? Za sada je još rano reći. Međutim, pariska policijska najavila je uvođenje policijskog časa u nekoliko pariskih okruga počevši od ponedeljka uveče.

Koordinacija "Žutih prsluka" već predviđa nekoliko koraka kako bi se pokret nastavio.

Nov poziv upućen je za narednu subotu, 31. oktobra, uoči nacionalnog dana štrajkova i protesta zakazanog za četvrtak, 5. novembar.

Ova najnovija mobilizacija, koju podržavaju sindikati: CFDT - Francuska demokratska konferencija rada, CGT - Opšta konferencija rada, FO - Radnička snaga, UNSA - Nacionalna unija autonomnih sindikata i FSU - Jedinstvena sindikalna federacija, u fokusu ima plate, javne službe, zapošljavanje i industriju, navodi se u saopštenju najveće sindikalne centrale Francuske.

(Blic)

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