Svet

"OČEKUJEMO NULTU TOLERANCIJU PREMA TERORIZMU": Indijski ministar u razgovoru sa Markom Rubiom u Mumbaju

JM

20. 10. 2026. u 17:19

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INDIJA očekuje od svojih partnera da pokažu nultu toleranciju prema terorizmu. Ovo je izjavio indijski ministar spoljnih poslova Subrahmanjam Džaišankar, govoreći na zajedničkoj konferenciji sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom u Mumbaju.

ОЧЕКУЈЕМО НУЛТУ ТОЛЕРАНЦИЈУ ПРЕМА ТЕРОРИЗМУ: Индијски министар у разговору са Марком Рубиом у Мумбају

Foto: /X/ @DrSJaishankar

- Veoma smo svesni našeg prava na samoodbranu od terorizma i očekujemo da naši partneri takođe pokažu nultu toleranciju prema terorizmu - rekao je ministar, podsećajući na napad u Mumbaju 2008. godine.

- Indija takođe pozdravlja odluku sadašnje američke administracije da izruči Tahavura Huseina Ranu, jednog od glavnih krivaca - dodao je Džaišankar.

- Dok zajedno slavimo ovu godišnjicu, prirodno je da razmišljamo o budućnosti: globalni poredak je očigledno u procesu transformacije, a zemlje reaguju u skladu sa tim. Svako od nas će prirodno slediti svoje nacionalne interese - primetio je indijski ministar spoljnih poslova.

- U takvoj eri, proširenje našeg angažovanja je ključno za produbljivanje naših veza. Naše partnerstvo u trgovini, investicijama, tehnologiji i energetici otvara nove mogućnosti - rekao je.

Džaišankar je rekao da je Indija „zainteresovana za jačanje mira i stabilnosti u indo-pacifičkom regionu i da će redovno angažovanje i identifikacija zajedničkih interesa svakako pomoći u otvaranju puta za to“.

Dana 26. novembra 2008. godine, četiri grupe terorista iz Pakistana naoružanih automatskim oružjem izvršile su niz napada u indijskom gradu Mumbaju.

Otvorili su vatru u blizini železničke stanice i kafića, napali policijsku stanicu, bolnicu i jevrejski kulturni centar i uzeli taoce u dva hotela. Snage bezbednosti eliminisale su militante 28. novembra. U napadima je ubijeno 166 ljudi i devet terorista.

(Tass)

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