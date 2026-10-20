"OČEKUJEMO NULTU TOLERANCIJU PREMA TERORIZMU": Indijski ministar u razgovoru sa Markom Rubiom u Mumbaju

INDIJA očekuje od svojih partnera da pokažu nultu toleranciju prema terorizmu. Ovo je izjavio indijski ministar spoljnih poslova Subrahmanjam Džaišankar, govoreći na zajedničkoj konferenciji sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom u Mumbaju.

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- Veoma smo svesni našeg prava na samoodbranu od terorizma i očekujemo da naši partneri takođe pokažu nultu toleranciju prema terorizmu - rekao je ministar, podsećajući na napad u Mumbaju 2008. godine.

- Indija takođe pozdravlja odluku sadašnje američke administracije da izruči Tahavura Huseina Ranu, jednog od glavnih krivaca - dodao je Džaišankar.

- Dok zajedno slavimo ovu godišnjicu, prirodno je da razmišljamo o budućnosti: globalni poredak je očigledno u procesu transformacije, a zemlje reaguju u skladu sa tim. Svako od nas će prirodno slediti svoje nacionalne interese - primetio je indijski ministar spoljnih poslova.

Joined US @SecRubio in laying a wreath at the 26/11 memorial at Hotel Taj, Mumbai today. We must continue our strong partnership in combatting terrorism in all its forms and manifestations. 🇮🇳 🇺🇸 https://t.co/Hg7QmVCn9e — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 20, 2026

- U takvoj eri, proširenje našeg angažovanja je ključno za produbljivanje naših veza. Naše partnerstvo u trgovini, investicijama, tehnologiji i energetici otvara nove mogućnosti - rekao je.

Džaišankar je rekao da je Indija „zainteresovana za jačanje mira i stabilnosti u indo-pacifičkom regionu i da će redovno angažovanje i identifikacija zajedničkih interesa svakako pomoći u otvaranju puta za to“.

Marco Rubio has landed in India and he won’t meet the PM. And as per his summon, EAM S Jaishankar has visited Mumbai to meet him. Now wait for Rahul Gandhi Ji to make another expose on why Rubio skipped the middleman.… https://t.co/dObNHTE1aR — Shantanu (@shaandelhite) October 20, 2026

Dana 26. novembra 2008. godine, četiri grupe terorista iz Pakistana naoružanih automatskim oružjem izvršile su niz napada u indijskom gradu Mumbaju.

Otvorili su vatru u blizini železničke stanice i kafića, napali policijsku stanicu, bolnicu i jevrejski kulturni centar i uzeli taoce u dva hotela. Snage bezbednosti eliminisale su militante 28. novembra. U napadima je ubijeno 166 ljudi i devet terorista.

(Tass)