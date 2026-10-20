OKO trećine svetske populacije ne može sebi da priušti kvalitetnu hranu zbog prisilnih zapadnih trgovinskih praksi, izjavio je Kiril Logvinov, direktor Odeljenja za međunarodne organizacije ruskog Ministarstva spoljnih poslova, na sastanku Komiteta za svetsku bezbednost hrane u Rimu, prenose ruski mediji.

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Prema njegovim rečima, cena hrane porasla je za 25 odsto u poslednjih pet godina.

Logvinov je skrenuo pažnju na saopštenje koje su pre dve nedelje usvojile zemlje članice G20.

U njemu se osuđuje što se hrana koristi kao "oružje“ kroz ciljane prisilne trgovinske mere radi iznude geopolitičkih ustupaka.

Dodao je da dokument priznaje remetilačku prirodu takvih mera za stabilnost međunarodnih tržišta, logistike i globalnog trgovinskog sistema.

- Jedna od posledica takvih kratkovidih koraka bio je porast inflacije hrane i nedostupnost uravnotežene ishrane - dodao je.

Inflacija hrane, prema rečima direktora odeljenja "ugrožava političku stabilnost država, makroekonomsku ravnotežu i socijalnu pravdu uopšte“.

Logvinov je takođe nazvao neprihvatljivim to što, uprkos značajnom napretku u ekonomskom, tehnološkom i naučnom razvoju, više od 600 miliona ljudi širom sveta i dalje se suočava sa glađu.

U aprilu su UN upozorile na rizik od prehrambene katastrofe zbog dugotrajne krize u Ormuskom moreuzu, logističkih problema i rasta cena goriva.

Početkom oktobra, ruski ministar za ekonomski razvoj Maksim Rešetnjikov objavio je da su ruski predlozi o regulativi snabdevanja hranom uzeti u obzir na ministarskom sastanku G20 o trgovini i ekonomskom razvoju.

On je ranije napomenuo da se praksa korišćenja trgovine hranom „kao oružja za postizanje političkih ciljeva“ koristi protiv Rusije.

(Sputnjik)

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