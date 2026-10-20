IZGLADNJIVAO DECU DO SMRTI DA BI "SRELI ISUSA": Vođa kulta u Keniji odgovoran za ubistvo 191 osobe

NAJSTARIJI sin kenijskog vođe kulta Pola Makenzija, osuđenog za ubistvo 191 osobe, kaže da su njegova mlađa braća i sestre bili primorani da poste sve do pre samo dve nedelje.

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Den Makenzi (27) je rekao da je slučaj prijavio policiji, koja je spasila osmoro dece, uključujući njegovo petoro mlađe braće i sestara, iz kuće njihove bake i odvela ih u centar za spasavanje.

- U suštini su bili prisilno postili jer su im uskraćivali hranu skoro tri dana - rekao je on za BBC-jev Newsday.

Njegov otac je u ponedeljak proglašen krivim za ubistvo 190 dece i jedne odrasle osobe koji su umrli od gladi u šumi Šakahola, blizu kenijske obale.

Naredio je članovima svog kulta sudnjeg dana da izgladnjuju sebe i svoju decu do smrti kako bi mogli da „sretnu Isusa“. Dvadeset osam drugih vođa kulta je takođe osuđeno za ubistvo.

The leader of a Kenyan cult who instructed followers to starve themselves and their children to death in order to reach heaven has been found guilty of murder. Paul Mckenzie and 28 of his cult leaders are convicted of killing 190 children and one adult. https://t.co/ri6wRrdX8n — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 19, 2026

Den Makenzi, koji je u početku branio svog oca, rekao je da je u početku imao poteškoća da razume optužbe protiv vođe kulta, ali da je tokom sudskog postupka shvatio razmere tragedije.

- Kada sam imao 12 godina, bio sam primoran da postim skoro nedelju dana - kaže on. Takođe se seća da su ga članovi crkve tukli satima da bi ga naterali da prisustvuje službi kao dete.

Sada kaže da je osećao da mora da prijavi članove porodice koji još uvek veruju u učenja kako bi oslobodio svoju braću i sestre. „Morao sam da prijavim svoju baku.“

Doktrina vođe kulta je glasila da je obrazovanje zabranjeno, a moderna medicina „zla“.

- Napustio sam školu kada sam imao sedam godina - kaže Den.

Dan sada živi u primorskom gradu Malindiju i zarađuje za život kao taksista na motociklu, izdržavajući sebe i svoju mlađu braću i sestre.

Rekao je da su neki ljudi u gradu bili ljuti na njega zbog očevih zločina, ali da su ga drugi „prihvatili jer se distancirao od tog života“.

🇰🇪 The leader of a doomsday cult in #Kenya convinced over 400 of his followers, over 190 of them children, to starve themselves to death in order 'meet Jesus.' Paul Mackenzie and around 30 other people were found guilty for their deaths in #Mombasa on Monday after the bodies were intitally discovered in 2023. Learn more here ⤵️ — FRANCE 24 English (@France24_en) October 20, 2026

- Nadam se da će presuda doneti utehu onima koji su izgubili prijatelje i rođake - rekao je Den za BBC-jev Newsday.

U ponedeljak je Stiven Mviti (48), koji je rekao da je izgubio svih šestoro dece zbog kulta, pozdravio presudu.

- Srećan sam čovek što su sve osobe osuđene- rekao je za Bi-Bi-Si ispred suda.

Njegova bivša supruga bila je jedna od osuđenih za ubistvo zajedno sa Makenzijem.

Izričući osmočasovnu presudu u lučkom gradu Mombasi, sudija Dajana Mokače je rekla da su Makenzijevi sledbenici verovali da je on „Isusov glasnogovornik“.

Jedan od njegovih saoptuženih rekao je sudu da je Makenzi rekao da svako ko se opire postu mora biti primoran da ode u raj „kroz udarce i noge“.

Starvation cult leader Paul Mackenzie and 28 others were found guilty of murder by a Kenyan court over the deaths of 190 children and ‌an adult in one of the world's worst cult-related tragedies in recent history https://t.co/pYWKDLnfhw https://t.co/P2vT4eG6Xm — Reuters (@Reuters) October 20, 2026

Sahrane u šumi u kojoj se nalazio kult opisane su kao „venčanja“, a oni koji su umrli slavljeni su kao da su se „venčali sa Isusom“, rekao je sudija.

Makenzi i drugi vođe kulta takođe se suočavaju sa odvojenim slučajevima koji uključuju terorizam, radikalizaciju i uskraćivanje obrazovanja deci.

Presuda za ubistvo je prva odluka po najozbiljnijim optužbama protiv pastora, koji je uhapšen 2023. godine nakon što je više od 400 tela otkriveno u plitkim grobovima u šumi Šakahola, blizu kenijske obale. Izricanje kazne zakazano je za 6. novembar.

(BBC)