Svet

PROTESTI I U GRČKOJ: Sindikat pozvao na 24-časovni štrajk, a evo šta demonstranti planiraju

Jelena Ždralić

20. 10. 2026. u 16:02

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U VIŠE gradova širom Grčke danas počinje dvodnevni niz akcija nastavnika, studenata i srednjoškolaca, najavljenih kao protest zbog rasta troškova života, nedostatka stambenog prostora i niskih plata, kao i podrška javnom obrazovanju.

ПРОТЕСТИ И У ГРЧКОЈ: Синдикат позвао на 24-часовни штрајк, а ево шта демонстранти планирају

Foto: Eli Unger/Alamy/Profimedia

Akcije počinju okupljanjem studenata na trgu Sintagma u Atini, a demonstranti planiraju da postave kamp, protestujući protiv nedostataka u obrazovnom sistemu i problema sa školskom infrastrukturom, prenose grčki mediji.

Za sredu je sindikat, koji zastupa nastavnike u grčkim osnovnim školama, pozvao na 24-časovni štrajk, uz podršku sindikata nastavnika srednjih škola.

Prosvetni radnici zahtevaju povećanje plata, popunjavanje upražnjenih radnih mesta za nastavno i pomocćno osoblje, bezbedne školske objekte, kao i jačanje besplatnog javnog obrazovanja.

Pridružiće im se i studentske grupe koje planiraju skupove širom zemlje. 

(Tanjug)

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