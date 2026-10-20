PROTESTI I U GRČKOJ: Sindikat pozvao na 24-časovni štrajk, a evo šta demonstranti planiraju

U VIŠE gradova širom Grčke danas počinje dvodnevni niz akcija nastavnika, studenata i srednjoškolaca, najavljenih kao protest zbog rasta troškova života, nedostatka stambenog prostora i niskih plata, kao i podrška javnom obrazovanju.

Foto: Eli Unger/Alamy/Profimedia

Akcije počinju okupljanjem studenata na trgu Sintagma u Atini, a demonstranti planiraju da postave kamp, protestujući protiv nedostataka u obrazovnom sistemu i problema sa školskom infrastrukturom, prenose grčki mediji.

Za sredu je sindikat, koji zastupa nastavnike u grčkim osnovnim školama, pozvao na 24-časovni štrajk, uz podršku sindikata nastavnika srednjih škola.

Prosvetni radnici zahtevaju povećanje plata, popunjavanje upražnjenih radnih mesta za nastavno i pomocćno osoblje, bezbedne školske objekte, kao i jačanje besplatnog javnog obrazovanja.

Pridružiće im se i studentske grupe koje planiraju skupove širom zemlje.

(Tanjug)

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