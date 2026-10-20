RUMUNIJA IZGLASALA DANAS NOVU VLADU NAKON ČETIRI POKUŠAJA: Novi premijer biće diplomata Luka Nikulesku
RUMUNSKI parlament je glasao za vladu 55-godišnjeg diplomate Luke Nikuleskua.
Za program i sastav kabineta glasalo je 280 poslanika i senatora, dok je za odobrenje nove vlade bilo potrebno 233 glasa (50% plus jedan). Sednica parlamenta je prenošena na nacionalnim televizijskim kanalima.
Tako je politička kriza u Rumuniji, koja je trajala više od pet meseci, okončana, a zemlja je dobila punopravnu vladu.
Glasanje o nepoverenju prethodnom kabinetu izglasano je 5. maja, i od tada Rumunijom upravlja prelazna vlada sa ograničenim ovlašćenjima. Bio je potreban četvrti pokušaj da se formira kabinet, prethodna tri su propala.
(Tass)
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