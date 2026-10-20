Svet

RUMUNIJA IZGLASALA DANAS NOVU VLADU NAKON ČETIRI POKUŠAJA: Novi premijer biće diplomata Luka Nikulesku

JM

20. 10. 2026. u 15:56

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RUMUNSKI parlament je glasao za vladu 55-godišnjeg diplomate Luke Nikuleskua.

РУМУНИЈА ИЗГЛАСАЛА ДАНАС НОВУ ВЛАДУ НАКОН ЧЕТИРИ ПОКУШАЈА: Нови премијер биће дипломата Лука Никулеску

Foto: /X/ @libertatea

Za program i sastav kabineta glasalo je 280 poslanika i senatora, dok je za odobrenje nove vlade bilo potrebno 233 glasa (50% plus jedan). Sednica parlamenta je prenošena na nacionalnim televizijskim kanalima.

Tako je politička kriza u Rumuniji, koja je trajala više od pet meseci, okončana, a zemlja je dobila punopravnu vladu.

Glasanje o nepoverenju prethodnom kabinetu izglasano je 5. maja, i od tada Rumunijom upravlja prelazna vlada sa ograničenim ovlašćenjima. Bio je potreban četvrti pokušaj da se formira kabinet, prethodna tri su propala. 

(Tass)

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