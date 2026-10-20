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UN APELUJE: Rat, glad i kolera kose Jemen, skoro dva miliona dece moglo bi ostati bez vode

Ivana Manić

20. 10. 2026. u 15:29

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Ujedinjene nacije upozoravaju da je opstanak osnovnih uslova u jemenskoj provinciji Taiz ugrožen zbog borbi i nedostatka goriva, što dovodi u opasnost više od 1,6 miliona dece koja bi mogla da ostanu bez pristupa vodi.

УН АПЕЛУЈЕ: Рат, глад и колера косе Јемен, скоро два милиона деце могло би остати без воде

Foto: AP / Tanjug / Abdulnasser Alseddik (STR)

Predstavnik UNICEF-a u Jemenu, Ahil Ajer, rekao je novinarima u Ženevi da su vodovodni sistemi koji snabdevaju oko tri miliona ljudi, uključujući najmanje 1,6 miliona dece, ugroženi jer borbe remete ključne puteve snabdevanja.

- Nestašica dizela preti da zaustavi rad vodenih pumpi, a cena vode koju prevoze kamioni utrostručila se od poslednje eskalacije - rekao je Ajer.

Ratovi, glad i bolesti

Rekao je da je ove godine u Taizu više od 168.000 dece pregledano zbog neuhranjenosti, a kod više od 52.000 njih je dijagnostikovana akutna neuhranjenost.

- Glad, nebezbedna voda i bolesti postaju sve opasnija kombinacija za decu u Taizu - upozorio je.

Metju Soltmarš, portparol Agencije UN za izbeglice (UNHCR), rekao je da je broj raseljenih lica širom Jemena premašio 250.000 zaključno sa 17. oktobrom, u odnosu na ranije objavljenu brojku od skoro 213.000.

Prema podacima UNHCR-a, smeštaj je najčešće pominjana potreba među novoraseljenim porodicama, a slede hrana i novčana pomoć.

Agencija je saopštila da je procenila potrebe 12.283 raseljenih domaćinstava u pokrajinama Abjan, Aden, Marib, Lahdž i Taiz, uključujući oko 2.050 domaćinstava bez smeštaja.

Tarik Jašarević, portparol Svetske zdravstvene organizacije (SZO), upozorio je da 12 bolnica u Taizu ima zalihe goriva za oko četiri dana, dok 115 od 127 osnovnih lekova ima zalihe za oko nedelju dana.

Neviđena humanitarna kriza

Agencija je saopštila da se humanitarna i zdravstvena kriza u Jemenu brzo pogoršava i da je zdravstveni sistem u Taizu u kritično ugroženom stanju.

Jašarević je rekao da je 1.110 pacijenata na dijalizi, 192 pacijenta su na intenzivnoj nezi, a 154 novorođenčadi su u inkubatorima zavisni od kontinuiranog rada bolničkih službi.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, broj nedeljnih slučajeva sumnje na koleru povećao se sa 221 na 683 između 36. i 40. epidemiološke nedelje.

Jašarević je rekao da je obezbeđeno samo 3,8 miliona dolara od 31 milion dolara potrebnih za 90-dnevno reagovanje na vanredne situacije, što ostavlja finansijski jaz od 27,2 miliona dolara.

Agencije UN pozvale su sve strane da zaštite civile, obezbede zaštitu vode i zdravstvenih objekata i omoguće bezbedan humanitarni pristup kako bi se sprečilo dalje pogoršanje situacije.

(Indeks.hr)

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