MOSKVA OTKRIVA: Da li Trampove "paklene sankcije" utiču na sukob u Ukrajini
RUSKA strana pozdravlja to što Vašington želi da doprinese rešavanju sukoba u Ukrajini - izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije, Sergej Rjabkov.
- Za nas je najvažnije da pronađemo takav oblik i formulu rešavanja sukoba koji bi obezbedili da rešenje bude održivo. To, između ostalog, svakako podrazumeva i vraćanje na izvorne uzroke krize i sukoba, kao i prevazilaženje brojnih problema koji su doveli do sadašnje situacije. Ne vidimo spremnost da se to učini ni u Kijevu ni kod glavnih sponzora Ukrajine. Zato je situacija složena, ali činjenica je da američka administracija nastoji da ozbiljno doprinese rešavanju sukoba. To pozdravljamo - istakao je zamenik ministra spoljnih poslova.
Pristup Moskve rešavanju sukoba u Ukrajini ne zavisi od odluke američkog predsednika Donalda Trampa da odloži uvođenje "paklenih sankcija" protiv Rusije.
Rjabkov je napomenuo da Rusija i SAD nemaju dijalog o kontroli naoružanja, izuzev povremenih susreta predstavnika dveju zemalja na marginama različitih skupova.
- Mi, naravno, obraćamo pažnju na javne poruke američkih predstavnika, uključujući i one na najvišem nivou, o ovim pitanjima - istakao je.
Kako je naglasio Rjabkov, Rusija upućuje SAD sve neophodne signale u vezi sa strateškom stabilnošću, a stav Moskve im je dobro poznat.
Zasad nema preduslova za obnovu rusko-američkog dijaloga o strateškoj stabilnosti, a izgledi za postizanje "dizelskog sporazuma" između Moskve i Vašingtona zasad se sagledavaju u pozitivnom svetlu.
- Mislim da ovde postoje dobri izgledi i da ćemo raditi na njihovom ostvarivanju. Zasad sve izgleda pozitivno - poručio je on.
Osim toga, dodao je da Rusija i SAD vode dijalog o oslobađanju zatvorenika posredstvom kanala specijalnih službi.
(RT Balkan)
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