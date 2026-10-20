Svet

MOSKVA OTKRIVA: Da li Trampove "paklene sankcije" utiču na sukob u Ukrajini

Jelena Ždralić

20. 10. 2026. u 15:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKA strana pozdravlja to što Vašington želi da doprinese rešavanju sukoba u Ukrajini - izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije, Sergej Rjabkov.

МОСКВА ОТКРИВА: Да ли Трампове паклене санкције утичу на сукоб у Украјини

Foto: Molakaliva/Alamy/Profimedia

- Za nas je najvažnije da pronađemo takav oblik i formulu rešavanja sukoba koji bi obezbedili da rešenje bude održivo. To, između ostalog, svakako podrazumeva i vraćanje na izvorne uzroke krize i sukoba, kao i prevazilaženje brojnih problema koji su doveli do sadašnje situacije. Ne vidimo spremnost da se to učini ni u Kijevu ni kod glavnih sponzora Ukrajine. Zato je situacija složena, ali činjenica je da američka administracija nastoji da ozbiljno doprinese rešavanju sukoba. To pozdravljamo - istakao je zamenik ministra spoljnih poslova.

Pristup Moskve rešavanju sukoba u Ukrajini ne zavisi od odluke američkog predsednika Donalda Trampa da odloži uvođenje "paklenih sankcija" protiv Rusije.

Rjabkov je napomenuo da Rusija i SAD nemaju dijalog o kontroli naoružanja, izuzev povremenih susreta predstavnika dveju zemalja na marginama različitih skupova.

- Mi, naravno, obraćamo pažnju na javne poruke američkih predstavnika, uključujući i one na najvišem nivou, o ovim pitanjima - istakao je.

Kako je naglasio Rjabkov, Rusija upućuje SAD sve neophodne signale u vezi sa strateškom stabilnošću, a stav Moskve im je dobro poznat.

Zasad nema preduslova za obnovu rusko-američkog dijaloga o strateškoj stabilnosti, a izgledi za postizanje "dizelskog sporazuma" između Moskve i Vašingtona zasad se sagledavaju u pozitivnom svetlu.

- Mislim da ovde postoje dobri izgledi i da ćemo raditi na njihovom ostvarivanju. Zasad sve izgleda pozitivno - poručio je on.

Osim toga, dodao je da Rusija i SAD vode dijalog o oslobađanju zatvorenika posredstvom kanala specijalnih službi.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: 

Puna hala skandira Vučiću pred veliki skup u Čačku

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENA TAJNA ČUVANA DECENIJAMA: Najveći hit DŽeja Ramadanovskog pisan je za Cecu - Pesma je završila u najboljim rukama

OTKRIVENA TAJNA ČUVANA DECENIJAMA: Najveći hit Džeja Ramadanovskog pisan je za Cecu - "Pesma je završila u najboljim rukama"