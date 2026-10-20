KRALI SKUPOCENE SATOVE PO IBICI: U Španiji uhapšeno 34 pripadnika nekoliko kriminalnih grupa

PRIPADNICI španske Nacionalne policije, uz saradnju italijanskih kolega, uhapsili su 34 osobe osumnjičene za pripadnost nekoliko kriminalnih grupa koje su se bavile krađama skupocenih satova. U akcijama, sprovedenim u turističkim destinacijama, kao što su Ibica i Kosta del Sol, rešeno je 28 pljački, što je rezultiralo pronalaskom šest luksuznih satova - neki vredni više od 450.000 evra.

Španska policija

Kako je saopštila španska policija, operacija je započeta u januaru prošle godine, kada je formirana posebna operativna koordinaciona grupa, zadužena da stane na put krađama, tokom kojih su u nekoliko navrata, žrtve bile teže povređene.

- Ova jedinica je obezbeđivala glavne turističke destinacije zemlje tokom letnje sezone, a bila je koncentrisana na ostrvo Ibica (Balearska ostrva) i Kosta del Sol, sa posebnim fokusom na Marbelju i Esteponu (Malaga). Bili su aktivni i u Barseloni, Madridu i Palma de Majorki. - navodi se u saopštenju.

Pripadnici grupe imali su strogu podelu posla: parovi osmatrača ili izviđača (ponekad muškarci i žene) locirali bi žrtve na šetalištima pored mora, marinama, mestima za zabavu i parkinzima. Druga ekipa bila je zadužena za otimanje satova, koje bi predavali saradnicima, koji su ih čekali spremni na motorima, da preuzmu ukradenu robu i dostave ih drugoj ekipi.

Istraga se nastavlja PORED satova, policija je zaplenila automobil i četiri motocikla, 14 lažnih registarskih tablica - dve italijanske i 12 španskih, četiri falsifikovana lična dokumenta i vozačke dozvole, uređaj za ometanje frekvencija i razne mobilne telefone.Istraga je i dalje otvorena, a moguća su i dalja hapšenja.

Kako bi zavarali tragove, koristili su lažne vozačke dozvole i lične karte, registarske tablice koje su bile duplirane ili izmenjene nalepnicama, a u nekim slučajevima koristili bi ometač frekvencija.

- Jedna od najznačajnijih operacija dogodila se na Ibici, kada je nekoliko članova kriminalne grupe presretnuto na aerodromu dok su pokušavali da se ukrcaju na let sa luksuznim satom vrednim više od 450.000 evra - navodi policija. - U drugoj operaciji, policajci su uhapsili grupu ispred noćnog kluba na Ibici nakon što su oteli sat vredan 50.000 evra i pronašli su dvojicu osumnjičenih na ostrvu koji su traženi zbog nasilne pljačke sata vrednog 155.000 evra, prethodno počinjene u Madridu.

Na Kosta del Solu, glavni incident se dogodio krajem jula u Marbelji, gde su četiri kriminalca napala turistu na ulazu u njegovu kuću kako bi mu ukrali sat. Istraga je dovela do lociranja i hapšenja jednog osumnjičenog u Esteponi, gde je izvršen pretres, što je rezultiralo pronalaskom ukradenog sata i odeće koju je nosio tokom pljačke.

Krajem avgusta, bande su intenzivirale svoje aktivnosti, koristeći poslednje dane vrhunca turističke sezone.