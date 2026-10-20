"MAĐARSKA JE GODINAMA KRITIKOVANA, A DANAS JE OSTRVO MIRA": Austrijski kancelar Štoker poslao poruku u slučaju da se dese scene iz Francuske
NAKON nasilnih protesta i masovnih nereda i pljački u Francuskoj, austrijski kancelar i lider Narodne stranke (OVP) Kristijan Štoker poslao je u utorak jasnu poruku svim potencijalnim demonstrantima u Austriji.
U svetlu najavljenih protesta u narednim danima, poput onih koje su studenti i austrijski univerziteti planirali u četvrtak, kao i drugih, jasno je stavio do znanja da je zadatak policije da obezbedi da protesti budu mirni.
Austrijski kancelar je posebno upozorio na potencijalne aktivnosti islamista i levičarskih ekstremista.
Zahtevao je da se takvi incidenti spreče. U svojoj današnjoj izjavi, kancelar Štoker se osvrnuo na talas nasilja, nereda i drugih neprijatnih događaja u Francuskoj poslednjih dana, što vidi kao znak upozorenja.
- Brutalni neredi i pljačke u Francuskoj moraju nam poslužiti kao upozorenje - naglasio je Štoker za dnevnik „Hojte“.
- Ako se u Austriji narednih dana održe protesti, policija će se pobrinuti da prođu mirno - dodao je on.
Štoker je istakao austrijsku kulturu dijaloga i međusobne diskusije. Uz poruku da politički sporovi u Austriji treba da se vode na drugačiji način.
- Mi u Austriji se drugačije odnosimo jedni prema drugima, mi u Austriji imamo drugačiju kulturu diskusije - onu u kojoj ljudi prilaze jedni drugima i traže razgovor - objasnio je Štoker za „Hojte“.
Austrijski kancelar mi je rekao da rešenja problema vidi u međusobnim razgovorima, a ne u nasilnim sukobima.
Što se tiče pitanja da li ekstremističke grupe mogu da iskoriste proteste za svoje svrhe, Štokerov odgovor je bio sasvim jasan.
- Antidržavne aktivnosti islamista i levičarskih ekstremista koji intervenišu među demonstrantima moraju biti zaustavljene - rekao je Štoker.
Pozvao je na akciju protiv takvih aktivnosti. U svojoj izjavi, Štoker nije pomenuo nikakve konkretne dokaze o takvim planovima u Austriji.
Štoker je rekao da su ministar unutrašnjih poslova i drugi austrijski bezbednosni organi odgovorni za sprovođenje njegove objave:
- Ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner i austrijska savezna policija će to osigurati - rekao je austrijski kancelar.
U izjavi kancelara nije precizirano koje su konkretne mere bezbednosti planirane za najavljene proteste u Austriji. Ipak, Štokerova poruka je bila sasvim jasna: Savezna vlada će preduzeti sve neophodne mere protiv antidržavnih aktivnosti, ukoliko do njih dođe.
Bivši austrijski kancelar Sebastijan Kurc , član Narodne stranke (OVP), juče se oglasio na Instagramu povodom talasa nasilja i nereda, pljačkanih prodavnica i nasilnih sukoba sa policijom u brojnim evropskim gradovima.
Kurcovo upozorenje je eksplicitno bilo usmereno na Beč. Bivši austrijski kancelar smatra da bi se scene iz Francuske uskoro mogle ponoviti u austrijskoj prestonici ako vlada ne promeni svoju migracionu politiku.
Za Kurca, kako piše „Hojte“, nemiri su odraz onoga što smatra neuspešnom evropskom migracionom politikom. U tom kontekstu, on ukazuje i na zemlje centralne i istočne Evrope.
- Za mene je ovo posledica skoro dve decenije neuspešne migracione politike. Mađarska je godinama kritikovana - danas su Budimpešta, Varšava i Prag ostrva mira. Ako odmah ne promenimo kurs, uskoro ćemo videti iste scene u Berlinu, Beču i Minhenu - rekao je Kurc.
(Večernji list)
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