"MAĐARSKA JE GODINAMA KRITIKOVANA, A DANAS JE OSTRVO MIRA": Austrijski kancelar Štoker poslao poruku u slučaju da se dese scene iz Francuske

NAKON nasilnih protesta i masovnih nereda i pljački u Francuskoj, austrijski kancelar i lider Narodne stranke (OVP) Kristijan Štoker poslao je u utorak jasnu poruku svim potencijalnim demonstrantima u Austriji.

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U svetlu najavljenih protesta u narednim danima, poput onih koje su studenti i austrijski univerziteti planirali u četvrtak, kao i drugih, jasno je stavio do znanja da je zadatak policije da obezbedi da protesti budu mirni.

Austrijski kancelar je posebno upozorio na potencijalne aktivnosti islamista i levičarskih ekstremista.

Zahtevao je da se takvi incidenti spreče. U svojoj današnjoj izjavi, kancelar Štoker se osvrnuo na talas nasilja, nereda i drugih neprijatnih događaja u Francuskoj poslednjih dana, što vidi kao znak upozorenja.

- Brutalni neredi i pljačke u Francuskoj moraju nam poslužiti kao upozorenje - naglasio je Štoker za dnevnik „Hojte“.

- Ako se u Austriji narednih dana održe protesti, policija će se pobrinuti da prođu mirno - dodao je on.

Was in Frankreich und Italien als Protest begann, wurde von Gewalttätern vereinnahmt. Demonstrationen sind roher Gewalt, Plünderungen und mutwilliger Zerstörung gewichen. Ich verurteile diese Brutalität auf das Schärfste, sie ist durch nichts zu rechtfertigen. Wer Polizistinnen und Polizisten mit Steinen bewirft, Feuer legt und Geschäfte plündert, will nicht diskutieren. Er will Chaos und er will, dass der Staat zurückweicht. In Österreich werden wir das nicht zulassen. Wir müssen ehrlich sein. Mit der Migration der vergangenen Jahre wurden auch Haltungen und Konflikte nach Europa getragen, die nicht unsere sind. Wir werden unsere Art zu leben konsequent verteidigen. Unsere Freiheit, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und unser Rechtsstaat sind nicht verhandelbar. Wer sie bedroht, ist ein Feind unserer offenen, pluralistischen Gesellschaft. Deshalb gehen wir mit aller Härte gegen Extremismus vor. Wer unsere Werte nicht teilt, hat in Österreich keinen Platz. (BK) — Christian Stocker (@_CStocker) October 19, 2026

Štoker je istakao austrijsku kulturu dijaloga i međusobne diskusije. Uz poruku da politički sporovi u Austriji treba da se vode na drugačiji način.

- Mi u Austriji se drugačije odnosimo jedni prema drugima, mi u Austriji imamo drugačiju kulturu diskusije - onu u kojoj ljudi prilaze jedni drugima i traže razgovor - objasnio je Štoker za „Hojte“.

Austrijski kancelar mi je rekao da rešenja problema vidi u međusobnim razgovorima, a ne u nasilnim sukobima.

Što se tiče pitanja da li ekstremističke grupe mogu da iskoriste proteste za svoje svrhe, Štokerov odgovor je bio sasvim jasan.

- Antidržavne aktivnosti islamista i levičarskih ekstremista koji intervenišu među demonstrantima moraju biti zaustavljene - rekao je Štoker.

Pozvao je na akciju protiv takvih aktivnosti. U svojoj izjavi, Štoker nije pomenuo nikakve konkretne dokaze o takvim planovima u Austriji.

Štoker je rekao da su ministar unutrašnjih poslova i drugi austrijski bezbednosni organi odgovorni za sprovođenje njegove objave:

- Ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner i austrijska savezna policija će to osigurati - rekao je austrijski kancelar.

U izjavi kancelara nije precizirano koje su konkretne mere bezbednosti planirane za najavljene proteste u Austriji. Ipak, Štokerova poruka je bila sasvim jasna: Savezna vlada će preduzeti sve neophodne mere protiv antidržavnih aktivnosti, ukoliko do njih dođe.

For more than a week, we have seen increasingly disturbing images from France and elsewhere in Europe: burning town halls, looted shops and brutal violence. What has been portrayed as “student protests” increasingly resembles scenes from a civil war. Behind the mob, there is an uncanny alliance: well-organised left-wing extremists and political Islam. Two movements that could hardly be more different - but united in their rejection of our free and open society. Both are enemies of the Enlightenment. The far left likes to present itself as its guardian. Yet it marches side by side with those who reject freedom of speech and everything a liberal society stands for. Beyond the violence itself, what is most shocking is the unwillingness to acknowledge what is happening, or even the apparent attempt to conceal the truth by many. The violence we are witnessing has nothing to do with legitimate student protest. To me, these scenes reflect the consequences of nearly two decades of failed migration policy. Unless we change course immediately, we risk seeing the same scenes soon in Berlin, Vienna and Munich. For years, Hungary and other Central European countries have faced harsh criticism from their Western European neighbours over their approach to migration. Today, Budapest, Warsaw and Prague stand out as islands of calm. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 19, 2026

Bivši austrijski kancelar Sebastijan Kurc , član Narodne stranke (OVP), juče se oglasio na Instagramu povodom talasa nasilja i nereda, pljačkanih prodavnica i nasilnih sukoba sa policijom u brojnim evropskim gradovima.

Kurcovo upozorenje je eksplicitno bilo usmereno na Beč. Bivši austrijski kancelar smatra da bi se scene iz Francuske uskoro mogle ponoviti u austrijskoj prestonici ako vlada ne promeni svoju migracionu politiku.

Za Kurca, kako piše „Hojte“, nemiri su odraz onoga što smatra neuspešnom evropskom migracionom politikom. U tom kontekstu, on ukazuje i na zemlje centralne i istočne Evrope.

- Za mene je ovo posledica skoro dve decenije neuspešne migracione politike. Mađarska je godinama kritikovana - danas su Budimpešta, Varšava i Prag ostrva mira. Ako odmah ne promenimo kurs, uskoro ćemo videti iste scene u Berlinu, Beču i Minhenu - rekao je Kurc.

(Večernji list)