UŽAS U ORMUSKOM MOREUZU: Islamska revolucionarna garda minirala prolaz, dva američka tankera već u plamenu
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su dva tankera za prevoz nafte, koja nisu ispunila propise, zapaljena i zaustavljena nakon što su naišla na mine koje je postavila pomorska jedinica snaga u neovlašćenom prolazu južno od Ormuskog moreuza.
U saopštenju objavljenom u utorak, IRGC je navela da se incident dogodio dok njihove pomorske i vazduhoplovne snage nastavljaju da prate regionalna dešavanja i sprovode iransku kontrolu i upravljanje strateškim plovnim putem, prenosi agencija Tasnim.
Navodi se i da je mornarica IRGC-a upozorila da je prolazak miniranom rutom nezakonit i da će rezultirati paljenjem imovine prekršilaca.
Dodaje se da će, ako se američke "neposlušnosti“ nastave, naftne kompanije morati da plate veću cenu.
Snage protivvazdušne odbrane su identifikovale i uništile dron MQ-9 koji je pripadao američkoj vojsci prethodne noći dok su nadgledale vazdušni prostor iznad Ormuskog moreuza, gde prolazi petina ukupne potrošnje nafte i velike količine tečnog prirodnog gasa.
U saopštenju je takođe pohvaljen iranski narod zbog njihove postojanosti, navodeći da je njihovo kontinuirano prisustvo na ulicama više od 230 noći inspirisalo ugnjetavane nacije širom sveta, navodi Tasnim.
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