EVROPSKA unija razmatra ograničavanje viza za ruske turiste na određene zemlje unutar Šengenskog prostora zbog bezbednosnih razloga.

Foto: Tanjug/Richard Pelham

Predlog o vizama sa ograničenom teritorijalnom važnošću (LTV) bio je naveden na sastanku radne grupe za vize Evropskog saveta 14. oktobra u Briselu.

Predlog bi se oslanjao na postojeću kategoriju viza, umesto da stvara novu. Za razliku od standardne šengenske vize, viza sa ograničenom vizom dozvoljava putovanje samo unutar zemlje ili zemalja koje su eksplicitno navedene na njoj.

Pozivajući se na dokument koji je pregledao njegov dopisnik, izvestilac je izvestio da je Nemačka podnela inicijativu i da je Irska uložila prigovore. Obim predloga ostaje nejasan.

U javnom registru saveta se navodi da se inicijativa odnosi na ruske državljane koji putuju bez potrebe, ali osnovni dokument nije javno dostupan.

The EU is considering broader use of territorially restricted visas for Russian tourists amid security concerns. The plan has been under discussion since summer 2026, with France and Italy opposing a broader ban. https://t.co/4XPJtngH3M — KyivPost (@KyivPost) October 20, 2026

Javno dostupne informacije ne utvrđuju da li bi ove ograničene vize postale podrazumevane za ruske turiste, koji podnosioci zahteva bi ispunjavali uslove ili kada bi eventualne promene mogle stupiti na snagu.

Za putnike, praktična razlika bi mogla biti značajna. Ruski turista koji poseduje vizu za ograničeno korišćenje koja važi samo za Italiju mogao bi da poseti Italiju, ali ne bi mogao da koristi tu vizu za putovanje u susednu Švajcarsku.

Takođe, ona ne bi davala ovlašćenje za tranzit kroz druge zemlje Šengena van njegove teritorijalne pokrivenosti.

To bi moglo da iskomplikuje odmore koji uključuju nekoliko destinacija, uključujući autobuske ture i putovanja koja zahtevaju presedanja preko druge države Šengenskog sporazuma.

Ruske hibridne pretnje

Inicijativa dolazi usred šireg evropskog pritiska da se pooštre vizni propisi za Ruse, a vlade navode rizike uključujući špijunažu, sabotažu i oštećenje infrastrukture.

Berlin je optužio Moskvu da je umešana u incident sa dronom na aerodromu u Lajpcigu , dok su više evropskih obaveštajnih agencija upozorile na ruske zavere za atentat na rukovodioce kompanija za oružje .

Finski premijer Peteri Orpo pozvao je 11. oktobra na potpuni prekid izdavanja turističkih viza ruskim državljanima.

Finska i nekoliko drugih evropskih zemalja su već prestale da ih izdaju, dok druge, uključujući Francusku, Italiju, Španiju i Grčku, nastavljaju da to čine, prema pisanju nezavisnog ruskog medija Meduza.

🇱🇻🇷🇺 NEW: Latvia is calling for an EU-wide ban on Russian tourist visas, citing growing espionage, sabotage and hybrid threats across Europe. Latvia’s prime minister argues that allowing Russian tourists to continue entering the Schengen Area poses security risks, particularly as European countries face an increasing number of suspected Russian-linked hybrid operations. Riga is pushing for a coordinated European approach rather than leaving individual member states to impose their own restrictions. The proposal would require broader EU agreement. No EU-wide ban has been adopted. — Coffe Report (@CoffeReport) October 18, 2026

Evropska komisija je u januaru predložila razvoj viznih ograničenja usmerenih na državljane zemalja koje se bave neprijateljskim aktivnostima protiv EU.

Taj napor bi mogao da uključi izmene Viznog zakonika, zakona koji reguliše vize za kratkoročni boravak.

Teritorijalno ograničene vize

EU već izdaje teritorijalno ograničene vize ruskim podnosiocima zahteva. Prema statistici komisije navedenoj u izveštaju, oko 12.000 je izdato u 2025. godini.

Takve vize su posebno relevantne za nosioce petogodišnjih, nebiometrijskih pasoša, koje sve veći broj zemalja Šengenskog sporazuma više ne priznaje.

Teritorijalna ograničenja mogu održati vizu važećom u zemljama koje još uvek prihvataju putnu ispravu. Presedan postoji i za druge nacionalnosti.

„Insajder“, pozivajući se na izveštaj Evropske komisije, objavio je da su zemlje Šengenskog sporazuma izdale više od 40.000 teritorijalno ograničenih viza stanovnicima Kosova 2011. godine, kada nekoliko evropskih vlada nije priznalo nezavisnost Kosova niti njegove pasoše. Putovanje bez viza za nosioce kosovskih pasoša stupilo je na snagu 2024. godine.

Kontinuirani razgovori od leta

Najnoviji predlog je deo šire diskusije o uvođenju ruskih viznih zabrana koja je dobila na snazi tokom leta 2026. godine.

Pariz i Rim su se ranije u julu usprotivili predloženoj zabrani bloka , što je dovelo do verzije koja ograničava meru na vize za kratak boravak i samo na one koji direktno učestvuju u punoj invaziji Rusije na Ukrajinu.

Italy is ensuring that Russian terrorists can now enter the entire EU even more quickly. Italy shortens visa processing times for Russian citizens As announced by the Italian visa center in Moscow, the Italian consulate will now issue tourist visas within 45 days—down from the previous 60 days. Just four months ago, in June, the processing time had been extended to 60 days due to high demand. Notably, Italy issues more visas to Russian citizens than any other EU country: last year, it granted 161,000—accounting for one-quarter of all Schengen visas issued. Once a Russian national enters Italy with a valid Italian Schengen visa, they are free to travel to other Schengen countries, provided they remain within the visa's validity period and adhere to the 90-day rule (90 days within any 180-day period). There are no systematic border controls between Schengen countries. — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 19, 2026

Radio Liberti je u sredu objavio da su zemlje EU Šengenske zone izdale 477.878 turističkih viza Rusima u 2025. godini, što je rekordan broj. Dodao je da su najviše izdale Grčka, Italija, Francuska i Španija.

Ruski državni mediji RIA Novosti saopštili su da je Italija izdala oko 160.000, pozivajući se na podatke Udruženja turističkih operatera Rusije (ATOR).

(Kijev post)