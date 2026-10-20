RUSKE snage oslobodile su naselje Timoševka u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

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Taktička avijacija, dronovi, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije pogodile su pozicije za lansiranje dronova dugog dometa, kao i privremena mesta raspoređivanja Oružanih snaga Ukrajine i stranih plaćenika, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 235 ukrajinskih vojnika, 13 vozila i dve stanice za radio-elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoj položaj duž prve linije borbenog dodira. Ukrajinske snage izgubile su do 220 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 22 automobila, tri artiljerijska oruđa i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 215 vojnika, jedan tenk i dva oklopna borbena vozila, 44 vozila, artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su do 340 vojnika, šest oklopnih borbenih vozila, pet automobila, dva artiljerijska oruđa i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe snaga "Istok" nastavile su da napreduju duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile selo Timoševka u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinske snage izgubile su u zoni njihove odgovornosti više od 170 vojnika, tri oklopna borbena vozila i dva automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 30 vojnika ukrajinskih snaga, 16 automobila i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su 383 drona sa fiksnim krilima, dodaje se u izveštaju.

(RT Balkan)

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