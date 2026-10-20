"VIŠE NEĆE BITI SINAJA": Izraelski ministar otvoreno preti Egiptu

IZRAELSKI ministar finansija Becalel Smotrič, pripadnik krajnje desnice, rekao je da ne veruje egipatskom predsedniku Abdelu Fatahu el Sisiju kada je tvrdio da Kairo nije nameravao da napadne Izrael. Smotrič je upozorio da bi u slučaju napada Egipat mogao da izgubi Sinajsko poluostrvo.

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Juče je za izraelsku platformu Ali Express rekao da Izrael može biti siguran da Egipat neće pokrenuti ofanzivu.

- Ako shvate da sledeći put kada nas napadnu, više neće biti Sinaja, to je garancija koja nam je potrebna - rekao je.

Vojni kapaciteti

Smotrič, lider krajnje desničarske stranke Religiozni cionizam, reagovao je na nedavne izjave predsednika Sisija.

Egipatski predsednik je tvrdio da Kairo nema teritorijalne ambicije niti nameru da ratuje protiv Izraela. „Ne verujem u te izjave“, odgovorio je Smotrič.

Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich on Egypt: How do we make sure Egypt doesn't attack us? If they understand that the next time they attack, there will be no Sinai. You saw Sisi come out on his own initiative and declare that he has no territorial ambitions and no intention of going to war against Israel. I am not reassured by those statements. — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Naglasio je da Izrael mora da proceni vojne sposobnosti svojih suseda, a ne njihove deklarisane namere.

- Jedna od lekcija od 7. oktobra je da se ne smemo pripremati za namere naših neprijatelja, već za njihove sposobnosti. A Egipat ima sposobnosti - dodao je.

Slične tvrdnje je izneo 5. oktobra, kada je rekao da Egipat ne napada Izrael samo zato što se plaši gubitka Sinaja.

Predsednik Sisi je reagovao na ove izjave prošle srede na ceremoniji povodom 53. godišnjice arapsko-izraelskog rata 1973. godine.

Rekao je da Egipat nema teritorijalne pretenzije ni prema jednoj zemlji. Podsetio je da je Egipat vodio rat 1973. godine da bi odbranio svoju teritoriju i na kraju povratio celo Sinajsko poluostrvo, koje je Izrael okupirao 1967. godine. Sisi je takođe potvrdio da mirovni sporazum iz 1979. godine ostaje osnovni okvir za odnose između dve zemlje.

Aneksija libanske teritorije

Smotrič je takođe pozvao Izrael da anektira područja u južnom Libanu koja su trenutno pod izraelskom vojnom okupacijom.

- Moramo da anektiramo teritoriju barem do linija gde smo danas - izjavio je.

Takođe je upozorio da će se izraelske snage pomeriti ka Bejrutu ako Hezbolah pokrene bilo kakav napad.

Prema podacima libanskih vlasti, više od 4.300 ljudi je poginulo, a više od 12.400 je ranjeno u izraelskim napadima na Liban od 2. marta. Više od milion ljudi je raseljeno.

Izrael okupira delove južnog Libana. To uključuje teritorije koje kontroliše decenijama, kao i položaje koje je zauzeo tokom sukoba 2023. i 2024. godine.

U poslednjoj ofanzivi, izraelske snage su prodrle više od 10 kilometara u libansku teritoriju.

Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich on Saudi Arabia: My position is that Israel should not give MBS anything until he gives something in return. I think we are giving him things. I don't want to elaborate on that. In my view, that is a mistake. I demand that bin Salman respect me if he wants me to help him. I am absolutely not willing to have bin Salman stand against us time after time, spit on us, and then expect us to continue giving him things. — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Raseljavanje Palestinaca

Smotrič se takođe zalagao za to da Izrael preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze i podstakne odlazak njegovih procenjenih 2,4 miliona palestinskih stanovnika.

- Moramo uništiti svaku nadu da će ostati - rekao je on. Prema njegovom planu, Izrael bi kontrolisao enklavu, držao je u stanju ruševine i postepeno podsticao stanovnike da odu.

Takođe je opisao svoj predlog za raseljavanje za međunarodnu upotrebu.

- Ne želim da to nazovem podsticanjem migracije. Na međunarodnom nivou, bilo bi bolje da to nazovemo konačnim rešenjem za pitanje izbeglica i njihove rehabilitacije - rekao je.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, više od 74.000 Palestinaca je ubijeno, a više od 175.000 ranjeno u izraelskoj vojnoj ofanzivi od oktobra 2023. godine. Većina žrtava su žene i deca. U napadima je takođe uništen veći deo civilne infrastrukture u enklavi.

Smotričeve izjave objavljene su uoči opštih izbora u Izraelu, zakazanih za 27. oktobar. One dolaze u vreme intenzivnih političkih kampanja i debata o bezbednosnoj politici i teritorijalnim ambicijama zemlje.

(Index hr)