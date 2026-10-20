"HAPSIĆEMO I MALOLETNIKE": Vojska na ulicama Milana, na kriznom sastanku donete udarne mere (VIDEO)

ŽESTOK odgovor i "čvrsta ruka države" uz korišćenje uredbe o javnom redu i miru, mogla bi da se nađe na stolu Saveta ministara već danas popodne.

Foto: Tanjug/Stefano Porta/LaPresse via AP

Strategija vlade Italije poprima jasne obrise nakon uličnih sukoba i razaranja u gradovima tokom proteklog vikenda.

Italijanska premijerka, Đorđa Meloni, govorila je o novom zakonskom mehanizmu usmerenom "protiv onih koji legitimne proteste zloupotrebljavaju za sejanje nasilja i haosa".

Izvesno je pojačanje operacije "Bezbedne ulice" sa 500 dodatnih vojnika koji odmah stižu u Milano, pored toga, razmatra se i:

- Produženje preventivnog zadržavanja do 24 sata i to čak za maloletnike, pooštravanje preventivnih mera poput policijskog "usmenog upozorenja", uvođenje krivičnog dela teškog oštećenja imovine, obavezno hapšenje za razbijanje i pljačku tokom demonstracija

i zabrana okupljanja.

🇮🇹 After France, protests in Italy have turned into riots and looting In Milan, young people arranged a meeting on social media near a central square, then smashed shop windows and looted stores and supermarkets. More than 200 had been detained. After unrest also hit Turin and Bologna, Prime Minister Giorgia Meloni called a public-order meeting. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Nisu isključene ni znatno restriktivnije mere poput ograničenja u davanju državljanstva maloletnim stranim državljanima.

Situacija je juče detaljno analizirana na kriznom sastanku koji je trajao sat i po vremena u Palati Kiđi.

Predsedavala je Melonijeva, a sastanku su prisustvovali italijanski potpredsednici: Mateo Salvini (preko video poziva), kao i potpredsednik Saveta ministara i ministar spoljnih poslova Italije, zatim, Antonio Tajani, podsekretari Alfredo Mantovano i Đovanbatista Facolari, ministri unutrašnjih poslova, odbrane i poljoprivrede, ali i čelnici policije i bezbednosnih službi, koji su podneli detaljne izveštaje o neredima u Milanu, Torinu i Bolonji.

Foto: Tanjug/Stefano Porta/LaPresse via AP

Deo sastanka bio je posvećen analizi novog talasa uličnog nasilja, koje poprima znatno drugačije obrise i teže ga je predvideti u poređenju sa bliskom prošlošću, prenose italijanski mediji.

Zatim se prešlo na konkretne poteze, oslanjajući se i na predloge koji su već ranije bili u opticaju.

And now, protests at Duomo di Milano, Italy https://t.co/bghlAAeNNK — IranView24 News Agency (@IranView24) October 18, 2026

Podsekretari policije i pravosuđa, Nikola Molteni i Andrea Ostelari (obojica iz "Lige"), istakli su da njihova stranka stoji iza inicijative za "produženje preventivnog pritvora i pooštravanje mera prevencije, počev od policijskih opomena".

Na sastanku je ponovljena "čvrsta rešenost", koju je premijerka već iznela na društvenim mrežama, da se "garantuje sloboda mirnog okupljanja", ali i nepokolebljiv stav da se "odmah odgovori" na "kriminalno i huligansko ponašanje".

Mere, od kojih je deo predložila sama policija, usmerene su i na prevenciju i na oštru represiju, poput slanja još 500 vojnika u Milano.

- Da bi to imalo ikakvog smisla, neophodno je da vlada usvoji propise koji će vojsci omogućiti da postupa kao policija, tokom perioda od tri meseca, kako bi pružila podršku karabinijerima, redovnoj i finansijskoj policiji u suzbijanju ovakvih pojava - poručio je italijanski ministar odbrane, Gvido Krozeto.

Takođe, pooštravaju se i propisi o blokadama puteva, pri čemu će vojska direktno sarađivati sa policijom na njihovom uklanjanju.

Foto: Printskrin/Jutjub/Forbes Breaking News

Preventivno zadržavanje trenutno se primenjuje samo na punoletna lica i to do najviše 12 sati, isključivo tokom javnih okupljanja kada postoji neposredna opasnost po red i mir.

Predlogom zakona o bezbednosti koji se nalazi u Senatu, već je predviđeno produženje tog roka na 24 sata, pa bi ta mera sada mogla da bude preneta direktno u vanredni vladin dekret.

Najvažnija novina jeste to što se mera proširuje i na maloletnike, policija bi dobila odrešene ruke da privede i u stanici zadrži mlađe od 18 godina čak i ako nisu počinili krivično delo, pod uslovom da postoje konkretni podaci koji ukazuju na to da su opasni.

Druga velika promena je uvođenje "odloženog hapšenja na delu" za učesnike grupnog vandalizma, policija dobija mogućnost da hapsi izgrednike naknadno, čak i ako ih nije uhvatila na licu mesta, na osnovu video-snimaka ili fotografija.

U međuvremenu, stranka "Liga" podnela je "paket mera protiv pljačke".

Amandman predviđa da pravosnažna presuda za napad na policiju ili za pustošenje i pljačku onemogući deci stranaca rođenoj u Italiji da po punoletstvu dobiju državljanstvo, odnosno da se otvori mogućnost njegovog oduzimanja.

Vrlo je verovatno i uvođenje krivičnog dela kriminalnog udruživanja za nasilne demonstrante, što od samog starta zagovara vladajuća stranka "Braća Italije".

Reč je o proširenju postojećeg pravila, koje će ubuduće obuhvatati i maloletnike.

Foto: Tanjug/Stefano Porta/LaPresse via AP

Ova preventivna mera podrazumeva da policijska uprava može izdati zvaničnu zabranu mladima koji su već evidentirani po nasilju i grupnim napadima, bilo na političkim skupovima, u uličnim tučama, noćnim neredima ili kao članovi maloletničkih bandi.

Svakome za koga postoji "osnovana sumnja da može ugroziti javnu bezbednost", policija će moći da zabrani boravak na određenom mestu ili prisustvo na određenom događaju.

- Pišeš na TikToku da se spremaš da razbijaš radnje u Komu? Nećeš ni prići Komu, pa makar imao 14 godina - poručio je juče Salvini.

Ova mera se već nalazila u redovnoj proceduri, ali su brutalni neredi u Milanu naterali vladu da je preseče i usvoji odmah, kroz vanrednu uredbu.

(Blic)

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