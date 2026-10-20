ZELENSKI HITNO RAZGOVARAO SA RUBIOM: Hoće li Ukrajina ponovo dobiti pristup Starlinku?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o pitanjima protivbalističkih presretača, ranog upozoravanja na ruske napade i obnavljanju pristupa Ukrajine sistemu Starlink/Starštild.

foto: Danylo Antoniuk / Zuma Press / Profimedia

Zelenski je objavio na platformi X da je zahvalan Rubiju na spremnosti da pomogne Ukrajini, kao i na konstruktivnom pristupu.

- Naravno, sve se ovo dešava u kontekstu naših diplomatskih napora da okončamo ovaj strašni rat i stalno ubijanje ljudi. Dogovorili smo se da ćemo uskoro ponovo kontaktirati - naveo je Zelenski.

On je u ponedeljak održao onlajn sastanak sa dvostranačkom delegacijom Senata i Predstavničkog doma američkog Kongresa.

U Ukrajini su od 14. oktobra uvedena ograničenja brzine rada satelitske komunikacije koju koriste ukrajinske oružane snage, Starlinka, što je otežalo pojedine vojne operacije dronovima. Usluga nije potpuno ugašena, ali je njen rad u vojne svrhe bio delimično ograničen.

Izvršni direktor Spejseksa Ilon Mask izjavio je da je sistem Staršild pod kontrolom američke vlade i da odluke o ograničenjima donose američka vojska ili predsednik.

Izvori koje je citirao Rojters naveli su da je nalog izdat iz Bele kuće, dok su američki zvaničnici negirali da je američki predsednik Donald Tramp lično naredio ograničenja.

Ukrajinski zvaničnici smatraju da je taj potez povezan sa pritiskom Vašingtona na Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije.

(Tanjug)