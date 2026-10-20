KUBA OPTUŽILA AMERIKU: Dozvoljavaju teroristima da nekažnjeno deluju

KUBANSKI zvaničnici optužili su SAD da dozvoljavaju teroristima da nekažnjeno deluju na američkom tlu, pozivajući se na rezultate istrage o upadu naoružane grupe na Kubu u februaru, koji je doveo do oružanog sukoba na moru, pogibije pet osoba i ranjavanja više ljudi, prenosi Rojters.

Foto: Michael Runkel Cuba / Alamy / Profimedia

Prema kubanskoj istrazi, 10 kubanskih prognanika pokušalo je 25. februara da se infiltrira na Kubu čamcem sa Floridskih ostrva (Florida Keys), naoružani sa skoro 13.000 komada municije, 11 pušaka, 15 pištolja, Molotovljevim koktelima, VHF radiom i Starlink satelitskom komunikacionom opremom.

Petoro ih je poginulo, a ostali, uključujući i neke koji su ranjeni, nalaze se u pritvoru i suočavaju se sa optužbama za terorizam, saopštile su kubanske vlasti.

Kuba je saopštila da je istraga, koja uključuje i priznanja onih koje su privedeni, utvrdila da su neki od umešanih u obuku pobunjenika i dalje na slobodi u SAD.

- Takođe je važno istaći da su zločine koje i danas čine pojedinci organizovale organizacije iz SAD. One su obezbedile imovinu korišćenu za izvršenje ovih dela, organizovale i osigurale kopneni i pomorski transport i olakšale kupovinu i skladištenje naoružanja - rekao je kubanski tužilac Edvard Roberts.

Kubanske vlasti optužile su Maricu Lugo Fernandez, kubansku državljanku koja živi na Floridi, da je pomogla u organizovanju ove navodne zavere.

Neki od privedenih su priznali da su trenirali na imanju-farmi na Floridi koja je u vlasništvu Lugo Fernandez, vođe organizacije "Demokratska partija 30. novembra" sa sedištem na Floridi, ali Lugo Fernandez poriče ove optužbe.

- Taj režim me već više od 40 godina optužuje da sam terorista – za sve što im uopšte može pasti na pamet. Ja živim mirne savesti, ne brine me ono što govore jer mi je sasvim jasno, potpuno sam svesna, da je sve to laž - rekla je Lugo Fernandez.

Ni Ambasada SAD na Kubi, ni Ministarstvo pravde SAD nisu odgovorili na zahtev Rojtersa za komentar o optužbama kubanske vlade.

Kuba i FBI su ranije saopštili da sarađuju u ovoj istrazi.

Prema navodima kubanskih vlasti, pojedini privedeni izjavili su da su planirali istovremene napade na policijske jedinice i graničnu stražu u provinciji Matanzas, istočno od Havane, sa ciljem podsticanja oružanog ustanka i izazivanja američke vojne intervencije.

Optužbe su iznete u trenutku pojačanog pritiska Vašingtona na kubanske vlasti, uključujući devetomesečnu faktičku blokadu snabdevanja gorivom i pooštravanje sankcija, što je dodatno produbilo ekonomsku krizu na ostrvu.

(Tanjug)