Svet

NOĆNI UDAR RUSKE VOJSKE: Ovo su bile mete

В.Н.

20. 10. 2026. u 10:17

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TOKOM noći, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sa izvođenjem udara uz pomoć bespilotnih letelica po ukrajinskoj logističkoj i lučkoj infrastrukturi, kao i po plovilima koja se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

НОЋНИ УДАР РУСКЕ ВОЈСКЕ: Ово су биле мете

Foto: Tanjug/AP Photo/Kateryna Klochko

Šta su bili ciljevi:

  • Logistički centar "Grand import" u Hmeljnickom u kojem se nalazila roba vojne i dvostruke namene za potrebe ukrajinske vojske;
  • Transportno-logistički centar u Volinskoj oblasti;
  • U Odeskoj oblasti na meti su u luci Reni bila tri broda za prevoz suvog tereta, koji su istovarivali vojnu robu i robu dvostruke namene namenjenu Oružanim snagama Ukrajine, kao i lučki infrastrukturni objekti koji podržavaju rad terminala za utovar i istovar;
  • Pogođen je brod za prevoz suvog tereta koji je plovio ka luci Odesa, a koji je prevozio vojni teret u Ukrajinu.

(Sputnjik)

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