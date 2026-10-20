NOĆNI UDAR RUSKE VOJSKE: Ovo su bile mete
TOKOM noći, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sa izvođenjem udara uz pomoć bespilotnih letelica po ukrajinskoj logističkoj i lučkoj infrastrukturi, kao i po plovilima koja se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
Šta su bili ciljevi:
- Logistički centar "Grand import" u Hmeljnickom u kojem se nalazila roba vojne i dvostruke namene za potrebe ukrajinske vojske;
- Transportno-logistički centar u Volinskoj oblasti;
- U Odeskoj oblasti na meti su u luci Reni bila tri broda za prevoz suvog tereta, koji su istovarivali vojnu robu i robu dvostruke namene namenjenu Oružanim snagama Ukrajine, kao i lučki infrastrukturni objekti koji podržavaju rad terminala za utovar i istovar;
- Pogođen je brod za prevoz suvog tereta koji je plovio ka luci Odesa, a koji je prevozio vojni teret u Ukrajinu.
(Sputnjik)
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