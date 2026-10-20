ODLUKA o privremenoj obustavi američkih sankcija Rusiji zahtevala je od američkog predsednika Donalda Trampa hrabrost, posebno imajući u vidu političku situaciju u toj zemlji, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

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- U ovome postoji određena hrabrost, posebno uoči izuzetno teških kongresnih izbora za republikance, rusofobičnog, probanderovskog lobija u najvišem zakonodavnom telu SAD i pritiska evrodegenerika - primetio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.



Istovremeno, Medvedev je podsetio na Trampovu izjavu da SAD aktivno pregovaraju sa Rusijom o Ukrajini i da zato u ovom trenutku ne namerava da uvede sankcije Moskvi, kako ne bi ugrozio izglede za uspeh.

Ključna reč ovde, prema rečima zamenika predsednika Saveta bezbednosti, je „sada“.On smatra da bi odluke o zamrzavanju, a ne ukidanju, primene određenih delova Grejemovog zakona u Sjedinjenim Državama mogle da opstanu generacijama političara.

Ono što nas ne ubije, čini nas jačim

Medvedev je naveo da su Rusija i Sjedinjene Američke Države bile i ostaće sistemski protivnici.

„Moramo priznati da su odnosi između Rusije i Sjedinjenih Država ponovo narušeni na dugi niz decenija. Bili smo, jesmo i ostaćemo sistemski protivnici“, napisao je Medvedev na svom kanalu na Maksu.

Komentarišući američke sankcije protiv Rusije, on je citirao nemačkog filozofa Fridriha Ničea.

- A sankcije, kao što je rekao stari Niče, 'Ono što nas ne ubije, čini nas jačim' - istakao je Medvedev.

O „Grejemovom zakonu“

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije nazvao je „Grejemov zakon“ (senator Lindzi Grejem je u Rusiji priznat kao terorista i ekstremista) sistemskim rusofobičnim činom američkih elita, osmišljen da traje decenijama.



Kako je naveo, „Grejemov zakon“ predstavlja nezakonito ograničavanje prava Rusije i ruskih građana, koje se može kvalifikovati čak i kao akt genocida.

- Ovaj zakon je apsolutno nezakonit sa stanovišta osnovnih principa međunarodnog prava i predstavlja nezakonito kršenje prava Rusije i ruskih građana, što se čak može klasifikovati kao genocid - zaključio je Medvedev.

Podsetimo, Tramp je ranije u novoj uredbi odustao od primene sankcija protiv ruskih zvaničnika, banaka i organizacija predviđenih novim zakonom o sankcijama protiv Rusije. Zakon takođe predviđa zabranu novih američkih investicija u Rusiju i mere za sprovođenje zabrane uvoza ruskog uranijuma.

Izuzeci koje je predvideo Tramp ne odnose se na ranije uvedene američke sankcije protiv Rusije.

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, postigli su 9. oktobra dogovor o isporukama ruskog dizel-goriva na svetsko tržište.

(Sputnjik)