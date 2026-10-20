Svet

HAOTIČNO U ALBANIJI: Tirana u opštem rasulu, incidenti u nekoliko delova grada (FOTO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 09:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROTESTI održani u Tirani protekli su uz tenzije i sukobe demonstranata i policije, dok su tokom večeri incidenti zabeleženi u nekoliko delova albanske prestonice.

ХАОТИЧНО У АЛБАНИЈИ: Тирана у општем расулу, инциденти у неколико делова града (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Boris Grdanoski)

Demonstranti su bacali petarde i pirotehnička sredstva prema sedištu Socijalističke partije, dok je policija upotrebila suzavac i manevarsku municiju kako bi rasterala okupljene, prenosi Albanian post.

Napeto je bilo i na Trgu Skenderbeg, gde su policijska vozila ušla u poteru za demonstrantima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Boris Grdanoski)

Tokom intervencija, policajci su jurili više osoba ulicama grada i koristili gumene palice.

U jednom incidentu policija je uhvatila demonstranta i udarala ga gumenim palicama, dok je privedeno i nekoliko mladih u centru Tirane i okolini ugostiteljskih objekata, navodi Albanian post.

Još jedan incident dogodio se u blizini Nacionalne opere i baleta, na Trgu Skenderbeg, kada je policija pokušala da privede maloletnika.

Intervenciji su se usprotivile građanke, uglavnom žene, zahtevajući da mladić ne bude priveden.

Tokom drugih privođenja, pojedini građani, takođe, su protestovali zbog postupanja policije.

Foto: Фото: Танјуг/AP Photo/Boris Grdanoski)

POGLEDAJ GALERIJU

Iznete su optužbe o fizičkom nasilju i psihološkom pritisku na mlade, dok okolnosti tih događaja još nisu u potpunosti razjašnjene, navodi portal.

Demonstranti su koristili i simbolične novčanice u vrednosti od 2.500 evra, ismevajući obećanje albanskog premijera Edija Rame o novčanoj nagradi za pripadnike državne policije.

Tokom večeri, jedna osoba izgubila je svest u delu grada poznatom kao Tajvan, gde su joj prisutni građani i medicinsko osoblje pružili prvu pomoć.

U blizini filijale banke koja je napadnuta prethodnih dana pojačane su mere bezbednosti, postavljanjem metalnih barijera i angažovanjem privatnog obezbeđenja.

U Albaniji se već sedmi dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac