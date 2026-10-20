HAOTIČNO U ALBANIJI: Tirana u opštem rasulu, incidenti u nekoliko delova grada (FOTO)
PROTESTI održani u Tirani protekli su uz tenzije i sukobe demonstranata i policije, dok su tokom večeri incidenti zabeleženi u nekoliko delova albanske prestonice.
Demonstranti su bacali petarde i pirotehnička sredstva prema sedištu Socijalističke partije, dok je policija upotrebila suzavac i manevarsku municiju kako bi rasterala okupljene, prenosi Albanian post.
Napeto je bilo i na Trgu Skenderbeg, gde su policijska vozila ušla u poteru za demonstrantima.
Tokom intervencija, policajci su jurili više osoba ulicama grada i koristili gumene palice.
U jednom incidentu policija je uhvatila demonstranta i udarala ga gumenim palicama, dok je privedeno i nekoliko mladih u centru Tirane i okolini ugostiteljskih objekata, navodi Albanian post.
Još jedan incident dogodio se u blizini Nacionalne opere i baleta, na Trgu Skenderbeg, kada je policija pokušala da privede maloletnika.
Intervenciji su se usprotivile građanke, uglavnom žene, zahtevajući da mladić ne bude priveden.
Tokom drugih privođenja, pojedini građani, takođe, su protestovali zbog postupanja policije.
Iznete su optužbe o fizičkom nasilju i psihološkom pritisku na mlade, dok okolnosti tih događaja još nisu u potpunosti razjašnjene, navodi portal.
Demonstranti su koristili i simbolične novčanice u vrednosti od 2.500 evra, ismevajući obećanje albanskog premijera Edija Rame o novčanoj nagradi za pripadnike državne policije.
Tokom večeri, jedna osoba izgubila je svest u delu grada poznatom kao Tajvan, gde su joj prisutni građani i medicinsko osoblje pružili prvu pomoć.
U blizini filijale banke koja je napadnuta prethodnih dana pojačane su mere bezbednosti, postavljanjem metalnih barijera i angažovanjem privatnog obezbeđenja.
U Albaniji se već sedmi dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.
(Sputnjik)
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