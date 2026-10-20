MATERIJALNA ŠTETA PROCENJENA NA VIŠE OD POLA MILIJARDE EVRA: Đorđa Meloni šalje vojsku u Milano?

VLADA italijanske premijerke Đorđe Meloni najavila je odlučan odgovor države na nerede mladih koji su tokom vikenda izbili u Milanu, a nove mere trebalo bi da budu razmotrene na sednici vlade, nakon bezbednosnog sastanka održanog u kabinetu premijerke u palati Kjiđi u Rimu, izjavili su izvori iz italijanske vlade.

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Izvori su naveli da se razmatraju mogućnosti za pooštravanje bezbednosnih mera, uključujući odredbe koje su već predviđene predlogom zakona o bezbednosti koji se nalazi u proceduri u italijanskom Senatu, prenosi Ansa. Očekuje se da vlada pripremi posebnu uredbu za hitno uvođenje novih bezbednosnih mera, o kojoj bi mogla da odlučuje već sutra.

Među predloženim merama je i proširenje mogućnosti preventivnog privođenja na maloletnike koji su poznati policiji kao izgrednici, uoči javnih okupljanja za koja postoji procena da bi mogla da prerastu u nasilje.

Razmatraju se i posebne mere prema mladima severnoafričkog porekla, poznatim pod nazivom "maranza", koji se u Italiji koristi za određene grupe mladih povezivane sa uličnim nasiljem i problematičnim ponašanjem.

Desničarska Liga, stranka potpredsednika vlade i ministra saobraćaja Matea Salvinija, predložila je danas amandman na zakon o državljanstvu kojim bi se mladima migrantskog porekla, osuđenim za uništavanje imovine tokom nereda, onemogućilo da sa 18 godina podnesu zahtev za italijansko državljanstvo, što im je prema važećim pravilima omogućeno.

- Italijanska vada će poslati 500 dodatnih vojnika kako bi obranili Milano nakon dvodnevnih nereda tokom kojih su se demonstranti sukobili s policijom, pljačkali radnje i uništavali imovinu - potvrdio je potpredsednik vlade Mateo Salvini.

Neredi u Milanu trajali su tokom vikenda, a pričinjena materijalna šteta procenjena je na više od pola milijarde evra.

Nasilje je počelo na marginama protesta zbog rasta troškova života, a nastavilo se kada su grupe mladih, od kojih su mnogi bili maskirani i obučeni u crno, razbijale izloge, pljačkale prodavnice i supermarkete i sukobljavale se sa policijom, gađajući pripadnike snaga reda kamenicama, flašama i bakljama.

Prema dostupnim podacima, privedeno je više od 200 osoba, od kojih je oko 80 odsto maloletno. Italijanski predsednik Serđo Matarela osudio je nasilje kao neprihvatljivo i izrazio punu solidarnost sa pripadnicima policije.

- Bezbednost naših opština i gradova mora da bude zagarantovana, a svaki oblik nasilja na tim mestima je neprihvatljiv. Izražavam punu solidarnost sa pripadnicima snaga reda - rekao je Matarela na otvaranju 39. nacionalne skupštine italijanskih provincija.

On je dodao da je potrebno detaljno analizirati nerede, imajući u vidu pojavu novih aktera i oblika nasilja.

Nasilje je izazvalo i političke sukobe, navodi agencija. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi kritikovao je gradonačelnika Milana Đuzepea Salu, nazvavši ga pripadnikom levo orijentisane elite, nakon što je gradonačelnik ocenio da nije bilo angažovano dovoljno policajaca da bi se sprečili neredi.

Stranke vladajuće koalicije istovremeno su optužile opoziciju da nije dovoljno odlučno osudila nasilje. Liderka Demokratske partije Elija Šlajn odbacila je te kritike, ističući da je njena stranka uvek osuđivala nasilje i upozoravajući da vlada ne bi smela da koristi nerede kako bi potisnula glasove hiljada ljudi koji širom Italije mirno protestuju jer više ne mogu da podmire troškove života.

Pokret "17. oktobar", koji se pojavio na društvenim mrežama nakon nereda u Milanu, najavio je proteste svake subote u više italijanskih gradova.

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