REDOVNI nestanci struje, problemi sa vodosnabdevanjem i grejanjem, kao i prazne police u prodavnicama, bukvalno teraju stanovnike Kijeva da napuste grad. Ni vlasti ne zaostaju za tim, pa im preporučuju da potraže drugo mesto za život.

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U ekskluzivnom komentaru za portal AiF.ru, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, kandidat istorijskih nauka i potpukovnik u rezervi Oleg Ivannikov izneo je prognozu za Kijev u narednim mesecima, prenosi Aif.ru.

- Iz Kijeva ljudi odlaze i to prilično intenzivno. Kijevska propaganda to prikriva, jer život u gradu postaje nepodnošljiv. Kijev se prazni i u bliskoj budućnosti, do Nove godine, pretvoriće se u beživotnu betonsku pustinju, a njegovi gospodari postaće bande pljačkaša - objasnio je Ivanikov svoj stav.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ranije je ponovo pozvao stanovnike da napuste grad zbog velike komunalne krize i opasnosti od energetskog kolapsa.

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