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HOĆE LI KIJEV OSTATI PUST DO NOVE GODINE? Masovna bežanija iz prestonice, rafovi prazni, struje nema, a Kličko im savetuje da beže

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

19. 10. 2026. u 21:31

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REDOVNI nestanci struje, problemi sa vodosnabdevanjem i grejanjem, kao i prazne police u prodavnicama, bukvalno teraju stanovnike Kijeva da napuste grad. Ni vlasti ne zaostaju za tim, pa im preporučuju da potraže drugo mesto za život.

ХОЋЕ ЛИ КИЈЕВ ОСТАТИ ПУСТ ДО НОВЕ ГОДИНЕ? Масовна бежанија из престонице, рафови празни, струје нема, а Кличко им саветује да беже

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

U ekskluzivnom komentaru za portal AiF.ru, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, kandidat istorijskih nauka i potpukovnik u rezervi Oleg Ivannikov izneo je prognozu za Kijev u narednim mesecima, prenosi Aif.ru.

 - Iz Kijeva ljudi odlaze i to prilično intenzivno. Kijevska propaganda to prikriva, jer život u gradu postaje nepodnošljiv. Kijev se prazni i u bliskoj budućnosti, do Nove godine, pretvoriće se u beživotnu betonsku pustinju, a njegovi gospodari postaće bande pljačkaša - objasnio je Ivanikov svoj stav.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ranije je ponovo pozvao stanovnike da napuste grad zbog velike komunalne krize i opasnosti od energetskog kolapsa.

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