Svet

TELEKS: Nema potvrde Makronovog dolaska u Budimpeštu

Novosti online

19. 10. 2026. u 21:17

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FRANCUSKA ambasada u Mađarskoj nije potvrdila najavu mađarskog premijera Petera Mađara da će francuski predsednik Emanuel Makron posetiti Budimpeštu kako bi prisustvovao komemorativnim događajima povodom obeležavanja godišnjice događaja iz 1956. godine.

ТЕЛЕКС: Нема потврде Макроновог доласка у Будимпешту

Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Ovo je objavio  list „Teleks“.

„Francuska ambasada u Budimpešti je, kao odgovor na njihov upit, obavestila Teleks da predsednik Makron neće prisustvovati komemorativnim događajima. Takođe su dodali da francuska strana ranije nije zvanično potvrdila moguću Makronovu posetu Budimpešti“, navodi se u saopštenju.

(alo.rs)

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