TELEKS: Nema potvrde Makronovog dolaska u Budimpeštu
FRANCUSKA ambasada u Mađarskoj nije potvrdila najavu mađarskog premijera Petera Mađara da će francuski predsednik Emanuel Makron posetiti Budimpeštu kako bi prisustvovao komemorativnim događajima povodom obeležavanja godišnjice događaja iz 1956. godine.
Ovo je objavio list „Teleks“.
„Francuska ambasada u Budimpešti je, kao odgovor na njihov upit, obavestila Teleks da predsednik Makron neće prisustvovati komemorativnim događajima. Takođe su dodali da francuska strana ranije nije zvanično potvrdila moguću Makronovu posetu Budimpešti“, navodi se u saopštenju.
(alo.rs)
Preporučujemo
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)