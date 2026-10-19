(VIDEO) HAOS I PUCNJAVA U KIJEU! Mobilisani vojnik POUDEO u regrutnom centru: PUCAO na policiju i vojsku -jedva izvukli živu glavu!
MOBILISANI vojnik je otvorio vatru u kijevskom Pečerskom teritorijalnom regrutnom centru (TCK).
Nekoliko ljudi je povređeno, a strelac je priveden.
Novinar Roman Bočkala je prvi izvestio o incidentu na svom Telegram kanalu.
„Građanin koji je odveden u TCK otvorio je vatru. Četiri policajca su ranjena i primaju medicinsku pomoć“, rekao je on.
Policija je kasnije potvrdila pucnjavu koju je izvršio mobilisani vojnik u kijevskom regrutnom centru „Pečerski centralni“.
Prema navodima organa reda, tri policajca i tri vojnika su ranjena i hospitalizovana. Strelac je priveden.
Ranije je su ukrajinski mediji pisali da je muškarac otvorio vatru na zaposlene u TCK-u u Odesi. Četiri vojna komesara su ranjena.
Takođe, muškarac je uhvaćen u Bukovini, nakon što je ranio dva policajca sačmaricom.
strana.one
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