(VIDEO) HAOS I PUCNJAVA U KIJEU! Mobilisani vojnik POUDEO u regrutnom centru: PUCAO na policiju i vojsku -jedva izvukli živu glavu!

MOBILISANI vojnik je otvorio vatru u kijevskom Pečerskom teritorijalnom regrutnom centru (TCK).

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Nekoliko ljudi je povređeno, a strelac je priveden.

Novinar Roman Bočkala je prvi izvestio o incidentu na svom Telegram kanalu.

„Građanin koji je odveden u TCK otvorio je vatru. Četiri policajca su ranjena i primaju medicinsku pomoć“, rekao je on.

Policija je kasnije potvrdila pucnjavu koju je izvršio mobilisani vojnik u kijevskom regrutnom centru „Pečerski centralni“.

Prema navodima organa reda, tri policajca i tri vojnika su ranjena i hospitalizovana. Strelac je priveden.

Ranije je su ukrajinski mediji pisali da je muškarac otvorio vatru na zaposlene u TCK-u u Odesi. Četiri vojna komesara su ranjena.

Takođe, muškarac je uhvaćen u Bukovini, nakon što je ranio dva policajca sačmaricom.

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