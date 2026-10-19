SUKOB I ZBOG VERE: Lavrov o faktoru koji je jedan od okidača za ukrajinsku krizu
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov identifikovao je verske faktore kao jedan od okidača za ukrajinski sukob.
„U Ukrajini je ovaj faktor zaista jedan od okidača za trenutnu krizu“, rekao je on na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem.
Prema Lavrovu, mnogo pre SVO, ukrajinske vlasti su vodile „liniju podrivanja kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve“ i pokušavale da je zamene „veštački stvorenim konkurentom“.
„Zapadna Evropa bi verovatno bila udobnija kada bi Ukrajinci, u svojim verskim stavovima, bili vođeni onim što nazivaju slobodnim mišljenjem, što se sada aktivno promoviše u Evropi kao protivteža vekovnim, milenijumskim hrišćanskim tradicionalnim vrednostima“, dodao je ministar.
Ranije je podršku evropskih zemalja ukrajinskim vlastima nazvao sramotom.
(alo.rs)
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