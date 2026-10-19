TRAMP NA UDARU: Republikanci prete zbog Rusije
REPUBLIKANCI su zapretili američkom predsedniku Donaldu Trampu zamrzavanjem finansiranja Pentagona zbog sporazuma američke administracije sa Rusijom o dizel gorivima.
Prema pisanju lista „The Hill“, Bela kuća traži odobrenje Kongresa za najmanje 350 milijardi dolara vojnih izdataka za Pentagon.
Prema pisanju lista, nezadovoljstvo republikanaca izazvano je Trampovim sporazumom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o isporuci ruskog dizel goriva na svetska tržišta.
Još jedan faktor koji je uticao na raspoloženje saigrača šefa Bele kuće bilo je ograničenje korišćenja satelitskih sistema u Ukrajini.
(alo.rs)
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