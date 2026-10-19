KIJEV OVO NIJE NEOČEKIVAO Saveznik potvrdio: Dron koji je ušao u vazdušni prostor zemlje i eksplodirao je ukrajinski

BESPILOTNA letelica koja je u nedelju ušla u vazdušni prostor Litvanije i potom eksplodirala na njenoj teritoriji bila je ukrajinskog porekla i nosila je eksploziv, potvrdio je litvanski premijer Mindaugas Sinkjavičijus.

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Nadležne službe još utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do pada i eksplozije drona.

Sinkjavičijus je novinarima saopštio da su poreklo bespilotne letelice potvrdili pronađeni ostaci, ali i informacije koje su litvanskim vlastima dostavljene iz Ukrajine.

-Sada je jasno da je FPV dron, prema našim podacima, ukrajinskog porekla. To potvrđuju i ostaci letelice, kao i saopštenje i informacija ukrajinske strane da je kontakt sa jednim od dronova izgubljen tokom napada. Verovatno je da je upravo taj dron eksplodirao na litvanskoj teritoriji. Nema sumnje da je nosio eksploziv, rekao je Sinkjavičijus novinarima.

Prema rečima litvanskog premijera, bespilotna letelica ušla je u zemlju iz Šengenske zone, dok stručnjaci nastavljaju istragu kako bi utvrdili šta je prouzrokovalo njen pad.

Litvanski mediji su u nedelju, pozivajući se na Oružane snage Litvanije, objavili da su vlasti pronašle delove za koje se sumnjalo da pripadaju dronu.

Prilikom eksplozije, ostaci bespilotne letelice oštetili su jedno civilno vozilo.

Povodom incidenta oglasila se i ukrajinska strana. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Georgij Tihi uputio je izvinjenje Litvaniji zbog ulaska ukrajinskog drona u njen vazdušni prostor.

(rt.rs)

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