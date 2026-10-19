BUDITE OPREZNI I IZBEGAVAJTE OKUPLJANJA: Evropske zemlje upozorile svoje građane koji putuju u Francusku

EVROPSKE zemlje upozorile su u ponedeljak svoje građane koji putuju u Francusku da izbegavaju velika okupljanja i budu oprezni zbog pogoršanja bezbednosne situacije, nakon što je tokom vikenda uhapšeno na hiljade ljudi, a prodavnice opljačkane tokom protesta.

Foto: /X/@QuintenFrancois

Demonstracije širom Francuske zbog visokih cena i pogoršanja javnih usluga u subotu su prerasle u nerede, tokom kojih je zapaljena i jedna gradska kuća, dok su se nasilne grupe sukobljavale sa policijom

Zbog situacije na terenu, ministarstva spoljnih poslova nekoliko evropskih zemalja izdala su nova upozorenja za putovanja u Francusku, prenosi Reuters.

European governments warn citizens over security in France after riots https://t.co/SXFzueSKc1 https://t.co/SXFzueSKc1 — Reuters (@Reuters) October 19, 2026

Italija

Italija je savetovala svojim građanima da registruju svoj boravak u Francuskoj putem internet stranice ili aplikacije kako bi nadležni mogli da ih pronađu u slučaju potrebe. Istovremeno, pozvala ih je da izbegavaju velika okupljanja i budu izuzetno oprezni.

Nemačka

Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da se ne mogu isključiti novi neredi u narednim danima i pozvalo nemačke državljane da poštuju uputstva lokalne policije.

Upozoreno je i da bi građani mogli da budu kažnjeni ili da se od njih zahteva naknada štete ukoliko ne napuste neprijavljena okupljanja kada im to bude naloženo.

🇺🇸🇫🇷‼️ | President Trump called on France to immediately close its borders, posting on Truth Social that “the migrants have taken over France” and “they must CLOSE THE BORDERS, FAST!” after a weekend of violent riots that led to roughly 2,400 arrests, nearly 1,000 injured security personnel, looted shops, and arson including the historic town hall in Limoges. — UHN Plus — Breaking News (@UHN_Breaking) October 19, 2026

Češka

Češka novinska agencija ČTK prenela je da se češkim državljanima u Francuskoj savetuje da izbegavaju demonstracije, protestne marševe i javna okupljanja.

Prema navodima češkog Ministarstva spoljnih poslova, bezbednosna situacija u Francuskoj se pogoršala.

AP Photo/Emma Da Silva

Poljska

Poljska je u svojim preporukama za putovanja navela da posetioci treba da izbegavaju mesta na kojima se održavaju demonstracije. Ipak, nije promenjena opšta procena bezbednosti putovanja u Francusku.

Holandija

Holandska vlada je u upozorenju, poslednji put ažuriranom 7. oktobra, savetovala putnicima da izbegavaju proteste u Francuskoj.

Skandinavske zemlje

Danska, Švedska, Finska i Norveška takođe su izdale upozorenja svojim građanima u Francuskoj, pozivajući ih da se drže podalje od demonstracija i postupaju u skladu sa uputstvima lokalnih vlasti.

(Telegraf.rs)