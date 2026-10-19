Svet

BUDITE OPREZNI I IZBEGAVAJTE OKUPLJANJA: Evropske zemlje upozorile svoje građane koji putuju u Francusku

JM

19. 10. 2026. u 19:32

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EVROPSKE zemlje upozorile su u ponedeljak svoje građane koji putuju u Francusku da izbegavaju velika okupljanja i budu oprezni zbog pogoršanja bezbednosne situacije, nakon što je tokom vikenda uhapšeno na hiljade ljudi, a prodavnice opljačkane tokom protesta.

БУДИТЕ ОПРЕЗНИ И ИЗБЕГАВАЈТЕ ОКУПЉАЊА: Европске земље упозориле своје грађане који путују у Француску

Foto: /X/@QuintenFrancois

Demonstracije širom Francuske zbog visokih cena i pogoršanja javnih usluga u subotu su prerasle u nerede, tokom kojih je zapaljena i jedna gradska kuća, dok su se nasilne grupe sukobljavale sa policijom

Zbog situacije na terenu, ministarstva spoljnih poslova nekoliko evropskih zemalja izdala su nova upozorenja za putovanja u Francusku, prenosi Reuters.

Italija

Italija je savetovala svojim građanima da registruju svoj boravak u Francuskoj putem internet stranice ili aplikacije kako bi nadležni mogli da ih pronađu u slučaju potrebe. Istovremeno, pozvala ih je da izbegavaju velika okupljanja i budu izuzetno oprezni.

Nemačka

Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da se ne mogu isključiti novi neredi u narednim danima i pozvalo nemačke državljane da poštuju uputstva lokalne policije.

Upozoreno je i da bi građani mogli da budu kažnjeni ili da se od njih zahteva naknada štete ukoliko ne napuste neprijavljena okupljanja kada im to bude naloženo.

Češka

Češka novinska agencija ČTK prenela je da se češkim državljanima u Francuskoj savetuje da izbegavaju demonstracije, protestne marševe i javna okupljanja.

Prema navodima češkog Ministarstva spoljnih poslova, bezbednosna situacija u Francuskoj se pogoršala.

AP Photo/Emma Da Silva

Poljska

Poljska je u svojim preporukama za putovanja navela da posetioci treba da izbegavaju mesta na kojima se održavaju demonstracije. Ipak, nije promenjena opšta procena bezbednosti putovanja u Francusku.

Holandija

Holandska vlada je u upozorenju, poslednji put ažuriranom 7. oktobra, savetovala putnicima da izbegavaju proteste u Francuskoj.

Skandinavske zemlje

Danska, Švedska, Finska i Norveška takođe su izdale upozorenja svojim građanima u Francuskoj, pozivajući ih da se drže podalje od demonstracija i postupaju u skladu sa uputstvima lokalnih vlasti.

(Telegraf.rs)

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