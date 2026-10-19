MAKRON SAČUVAO MINISTRA: Bez promena u vlasti posle neviđenih nereda u Francuskoj
Serija neviđenog nasilja na francuskim ulicama naterala je ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza da podnese ostavku.
Njegovo pismo spušteno na radni sto u nedelju uveče, francuski predsednik Emanuel Makron nije prihvatio.
- Odgovoran sam za sve što se dešava na terenu. Imajući u vidu razmere pričinjene štete, bilo je normalno da ponudim ostavku – napisao je između ostalog ministar, u šta su uvid imali francuski mediji.
Šef države je, međutim, odlučio da ga zadrži na funkciji zbog "neophodnosti kontinuiteta u komandovanju snagama reda u aktuelnim okolnostima", kako je navedeno u saopštenju Jelisejske palate.
I ministar pravosuđa Žerald Darmanen priznao je da su vlasti "nesumnjivo zakazale" suočene s nasiljem koje je tokom vikenda potresalo zemlju, ocenivši da je bilo "propusta u radu obaveštajnih službi". Opozicija optužuje vlast za nesposobnost, levičari kritikuju i prekomernu upotrebu sile, dok oni koji su izgubili imovinu, ali i mnogi posmatrači sa strane, smatraju da nije bilo dovoljno snaga reda da bolje i organizovanije spreče nasilje.
Preporučujemo
VAPAJ ZELENSKOG ZAPADU! "Dajte nam još Patriota i raketa, situacija je KRITIČNA!"
19. 10. 2026. u 20:22
Dve kocke uranijuma otkrile veliku Hitlerovu tajnu
19. 10. 2026. u 19:59
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)