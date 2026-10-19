Svet

MAKRON SAČUVAO MINISTRA: Bez promena u vlasti posle neviđenih nereda u Francuskoj

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Serija neviđenog nasilja na francuskim ulicama naterala je ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza da podnese ostavku.

МАКРОН САЧУВАО МИНИСТРА: Без промена у власти после невиђених нереда у Француској

Foto: Goran Čvorović

Njegovo pismo spušteno na radni sto u nedelju uveče, francuski predsednik Emanuel Makron nije prihvatio.

- Odgovoran sam za sve što se dešava na terenu. Imajući u vidu razmere pričinjene štete, bilo je normalno da ponudim ostavku – napisao je između ostalog ministar, u šta su uvid imali francuski mediji.

Šef države je, međutim, odlučio da ga zadrži na funkciji zbog "neophodnosti kontinuiteta u komandovanju snagama reda u aktuelnim okolnostima", kako je navedeno u saopštenju Jelisejske palate.

I ministar pravosuđa Žerald Darmanen priznao je da su vlasti "nesumnjivo zakazale" suočene s nasiljem koje je tokom vikenda potresalo zemlju, ocenivši da je bilo "propusta u radu obaveštajnih službi". Opozicija optužuje vlast za nesposobnost, levičari kritikuju i prekomernu upotrebu sile, dok oni koji su izgubili imovinu, ali i mnogi posmatrači sa strane, smatraju da nije bilo dovoljno snaga reda da bolje i organizovanije spreče nasilje.

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