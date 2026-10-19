Svet

PANIKA U NATO-U! Admiral otkrio zastrašujuću istinu: "Ruska vojska je naučila lekciju, sad su MNOGO OPASNIJI!"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 15:31

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RUSKA vojska aktivno uvodi nove tehnologije i usavršava metode ratovanja, što je čini sve opasnijom, izjavio je vrhovni komandant Savezničke komande NATO-a za transformaciju, admiral Pjer Vandije.

ПАНИКА У НАТО-У! Адмирал открио застрашујућу истину: Руска војска је научила лекцију, сад су МНОГО ОПАСНИЈИ!

Foto: AP

Admiral je u intervjuu za medije istakao da su Oružane snage Rusije pokazale sposobnost da izvlače pouke iz borbenog iskustva.

-Oni uče, prilagođavaju se, aktivno uvode nove standarde, inovativni su, kreativni i samim tim opasni, rekao je Vandije.

Posebnu pažnju posvetio je razvoju ruskih bespilotnih tehnologija.

On je naročito ukazao na upotrebu bespilotnih letelica sa mlaznim motorima, koje, prema njegovoj oceni, mogu efikasno da se suprotstave ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani.

Ranije su mediji objavili da zemlje NATO-a nameravaju da razgovaraju o potrebama Alijanse u pogledu naoružanja i vojnih snaga, u okviru odbrambenog planiranja za slučaj mogućeg sukoba sa Rusijom.

Ruska strana je u više navrata naglašavala da se ne priprema za napad na zemlje NATO-a.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da lideri zapadnih zemalja podstiču strah stanovništva od „ruske pretnje“ kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.

sputnikportal.rs

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