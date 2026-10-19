Svet

PESKOV OTKRIO: Jedna stvar je ključna za rešenje ukrajinske krize

В.Н.

19. 10. 2026. u 13:10

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KONAČNO rešenje ukrajinskog pitanja nemoguće je bez učešća nekoga iz Kijeva ko je spreman da preuzme odgovornost, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ ОТКРИО: Једна ствар је кључна за решење украјинске кризе

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

Naglasio je da SAD nastavljaju svoje posredničke i mirovne napore u cilju rešavanja ukrajinskog pitanja, a Rusija to veoma ceni.

List "Volstrit džornal" ranije je, pozivajući se na izvore, objavio da je predsednik Rusije Vladimir Putin predložio održavanje samita sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i predsednikom Kine Si Đinpingom narednog meseca, na kojem bi se razgovaralo o rešavanju sukoba u Ukrajini.

- S obzirom na to da bi sva tri šefa država potencijalno, možda, mogla da učestvuju na samitu u Kini, zaista se pominjala mogućnost takvog hipotetičkog sastanka. Međutim, nije bilo nikakvih konkretnih predloga niti razgovora o dogovorima, ni u vezi sa samim sastankom, ni o mogućem dnevnom redu i sadržaju tog sastanka - poručio je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li je ruska strana uputila takav predlog.

(RT Balkan)

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