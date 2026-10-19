PESKOV OTKRIO: Jedna stvar je ključna za rešenje ukrajinske krize

KONAČNO rešenje ukrajinskog pitanja nemoguće je bez učešća nekoga iz Kijeva ko je spreman da preuzme odgovornost, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

Naglasio je da SAD nastavljaju svoje posredničke i mirovne napore u cilju rešavanja ukrajinskog pitanja, a Rusija to veoma ceni.

List "Volstrit džornal" ranije je, pozivajući se na izvore, objavio da je predsednik Rusije Vladimir Putin predložio održavanje samita sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i predsednikom Kine Si Đinpingom narednog meseca, na kojem bi se razgovaralo o rešavanju sukoba u Ukrajini.

- S obzirom na to da bi sva tri šefa država potencijalno, možda, mogla da učestvuju na samitu u Kini, zaista se pominjala mogućnost takvog hipotetičkog sastanka. Međutim, nije bilo nikakvih konkretnih predloga niti razgovora o dogovorima, ni u vezi sa samim sastankom, ni o mogućem dnevnom redu i sadržaju tog sastanka - poručio je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li je ruska strana uputila takav predlog.

(RT Balkan)

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