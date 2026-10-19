MASOVAN RUSKI UDAR: Ministarstvo odbrane objavilo detalje silovitog napada, ovo su bile mete
ORUŽANE snage Rusije su tokom noći izvele masovni udar visokopreciznim oružjem kopnenog baziranja i jurišnim dronovima na objekte ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
U gradu Kijevu pogođeni su sledeći ciljevi:
- centar za obradu podataka „Data grup“;
- logistički centar „Fire Point“ u kojem se proizvode i skladište komponente za jurišne dronove dugog dometa (avionskog tipa), kao i motori za krstareće rakete FP-5 „flamingo“ koje se lansiraju sa zemlje;
- fabrika „Himvolokno“, koji proizvodi komponente za bojeve glave dronova dugog i srednjeg dometa;
- depo lokomotiva koji se koristi za skladištenje krstarećih raketa FP-5 „flamingo“ i komponenti za balističke rakete „FP-9“.
U Kijevskoj oblasti pogođen je industrijski objekat — fabrika „Planeta plastik“ u Irpenu, koji proizvodi polimerne materijale za vojno-industrijski sektor.
Osim toga, na 130 kilometara jugozapadno od luke Odesa pogođen je teretni brod koji je prevozio vojni teret, kao i robu dvostruke namene.
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