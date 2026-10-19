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ZAGLUŠUJUĆE GRANATE, ZAPALJENE BARIKADE, PUNE OČI SUZAVCA, UMIVANJE MLEKOM: "Novosti" na licu mesta - Kako su izgledali protesti u Parizu

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Glavno poprište u pariskim demonstracijama bilo je na Trgu republike. Oni koji su želeli mirnije da demonstriraju, krenuli su ka Trgu Kliši.

ЗАГЛУШУЈУЋЕ ГРАНАТЕ, ЗАПАЉЕНЕ БАРИКАДЕ, ПУНЕ ОЧИ СУЗАВЦА, УМИВАЊЕ МЛЕКОМ: Новости на лицу места - Како су изгледали протести у Паризу

Foto: Goran Čvorović

Već kod Opere, formirala se velika grupa koja se kretala bulevarom Osman. Krajnji cilj su bili Šanzelize i Jelisejska palata. Uzvikivali su parole protiv liberalnog kapitalizma, tražili više pravde. Ko se tu slučajno našao automobilom u poprečnim ulicama, mogao je samo da zahvali sreći što je iznenada samo sprečen da nastavi dalje hitrim gomilanjem svakojakog materijala koji je najradikalnijima dolazio pod ruku. Na nekim drugim mestima, stajalo je juče zgarište spaljenih šasija.

Barikade su, na putu demonstranata, podignute i u blizini bulevara Malzerb. Koji trenutak kasnije, odjeknula je detonacija granate za razbijanje demonstracija. Za zaglušujućim zvukom za tili čas nastupaju policajci koji raščišćavaju put.

Na Trgu Sent Ogisten nova prepreka. Iza policijskog kordona gore kontejneri. Odjednom, izuzetno jak miris suzavca štipa za oči. Dobro pripremljeni manifestanti vade iz džepova i nude fiziološki rastvor. Obližnji restoran zaključan, iz njega s bezbednog rastojanja zatečeni gosti posmatraju šta se događa napolju. Nekoliko stotina metara dalje, dame iz frizerskog salona otključavaju vrata i omogućuju umivanje. Daju i peškir. Malo dalje, u jednom od lanaca kafea, velikodušno nude i malo mleka da se njime natope oči.

Na izlasku, uz fasadu, neka profesorka je ostavila parolu na kojoj piše: "Moje đake učim da misle, a ne da ćute". Kasnije, na razilaženju, u jednoj od stanica metroa, sredovečni par nosi kartonski napis s porukom "Kaka-pitalizam". Njihove namere, odlučnost i simbolika poruke su jasni. Sindikati su novo okupljanje već zakazali za 5. novembar. 

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