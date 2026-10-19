Svet

MARKON: ŠTA JE TIM LJUDIMA U GLAVI? Francuski predsednik osudio nasilje na ulicama

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Francuski predsednik Emanuel Makron je u večerašnjem televizijskom obraćanju osudio "neobuzdano nasilje koje ništa ne može da opravda".

МАРКОН: ШТА ЈЕ ТИМ ЉУДИМА У ГЛАВИ? Француски председник осудио насиље на улицама

Foto: Goran Čvorović

- Gledajući te snimke, svi smo se zapitali šta je tim ljudima u glavi. Večeras svi osećamo bes i stid - poručio je Makron, obraćajući se naciji posle neviđenog nasilja koje se dan ranije dogodilo na ulicama francuskih gradova.

Francuski predsednik je pohvalio policiju, a istovremeno je i zatražio potpunu transparentnost o njenom postupanju. Prefektima je naložio da svim sredstvima zaštite gradove, javne zgrade i prodavnicem uključujući i zabranu pojedinih okupljanja.

Političke lidere je pozvao na odgovornost pest meseci pred održavanje predsedničkih izbora, poručivši je da se rasprave vode u strankama, a ne nasiljem na ulicama.

Opozicija je oštro reagovala na Makronov govor. Vođa komunista Fabijen Rusel zamerio mu je što nije ponudio rešenja za skupoću, a predsednička kandidatkinja iz redova ekologa Marin Tondelije to što nije pomenuo povređene demonstrante. Suverenista Erik Sjoti je ocenio da je predsednik "ponovo govorio, a da ništa ne kaže", republikanac Bruno Retajo da je izgubio kontrolu, dok je predsednik Nacionalnog okupqanja Žordan Bardela govor nazvao "žalosnim".

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