Svet

SPREMILI SMO MNOGO RAZORNIJI PLAN ZA AMERIKANCE KAD UDARE: Mohsen Rezai otkrio šta čeka SAD od strane Irana

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 10. 2026. u 21:09

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OSVRĆUĆI se na američke pretnje napadima, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana (SNSC) izjavio je da su iranske Oružane snage pripremile razorniji plan za slučaj nove vojne agresije od onih koji su primenjeni tokom 12-dnevnog i 40-dnevnog rata.

СПРЕМИЛИ СМО МНОГО РАЗОРНИЈИ ПЛАН ЗА АМЕРИКАНЦЕ КАД УДАРЕ: Мохсен Резаи открио шта чека САД од стране Ирана

Foto: Printskrin/X/Frederik Pleitgen

U objavi na društvenoj mreži Iks u nedelju, general-major Mohsen Rezai napisao je da „ponovljene pretnje i zapaljiva retorika američkih i izraelskih zvaničnika neće promeniti stvarnost na terenu“, prenosi iranska agencija Mehr. 

 - Iranske Oružane snage pripremile su razorniji plan za slučaj nove vojne agresije od onih koji su primenjeni tokom 12-dnevnog i 40-dnevnog rata -  naglasio je on.

Rezai je istakao da novi operativni plan Irana neće slediti pravila na koja su protivnici navikli.

General Rezai ponovio je da su iranske Oružane snage pripremile razorniji plan za slučaj nove vojne agresije od onih korišćenih tokom 12-dnevnog i 40-dnevnog rata.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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