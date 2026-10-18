Svet

MELANŠON OSUDIO NASILJE TOKOM PROTESTA U PARIZU: "Ne slušajte premijera, ne birajte stranu"

Jelena Ždralić

18. 10. 2026. u 20:55

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PREDSEDNIK stranke "Nepokorena Francuska", Žan Lik Melanšon, osudio je danas nasilje tokom protesta u Parizu i drugim gradovima Francuske, i pozvao ljude da "ne slušaju premijera kada kaže da mora da se izabere strana između pljačkaša i policije".

МЕЛАНШОН ОСУДИО НАСИЉЕ ТОКОМ ПРОТЕСТА У ПАРИЗУ: Не слушајте премијера, не бирајте страну

foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

- Svi su u šoku. Reč "strana" je odvratna u ovoj stvari - rekao je Melanšon za LCI, prenose mediji.

On je dodao da je i lider desničarske stranke "Nacionalno okupljanje", Žordan Bardela, koristio isti izraz, da građani treba da odaberu stranu, i da izbor leži negde drugde.

- To je između stanovništva, njegove omladine, u veoma dubokoj krizi, kao i u moralnim, psihološkim i ekonomskim nevoljama, i vlade koja stalno koristi istu taktiku i pušta da se situacija pogoršava - naglasio je Melanšon.

Dodao je da je bilo potrebno svo ovo nasilje da bi se čuo predsednik Francuske, Emanuel Makron, za koga je najavljeno da će se obratiti večeras.

- Bilo je potrebno svo ovo nasilje da bi se čuo zvuk njegovog glasa - rekao je Melanšon, koji je ocenio da je Makron "odgovoran za sve ovo".

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza Kretaju, a povod su bili katastrofalni uslovi u prosveti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene, oronule školske zgrade.

Protesti su se radikalizovali i proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, praćeni masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta "Žuti prsluci“, a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.

(Tanjug)

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