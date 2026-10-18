"ZAHTEVAM ODGOVORE O PROPUSTIMA SLUŽBE" Makron: Svi će platiti za svoje zločine (VIDEO)

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron osuđuje postupke „frakcionisanih pojedinaca iz krajnje levičarskih grupa, kojima su se pridružili brojni kriminalci“ i zahteva odgovore u vezi sa propustima obaveštajnih službi.

Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

- Videli smo grupe sa krajnje levice kojima se pridružio i određen broj prestupnika, izazivajući ekstremno nasilje širom naše zemlje. Prodavnice su obijane. Javne zgrade su napadnute, a u nekim slučajevima i uništene. Stotine policajaca je povređeno. Gledajući ove sulude prizore koje smo svi videli, svi se pitamo: kako mogu to da rade? Zašto bi palili sopstvene gradove? Zašto bi iko ovo radio?

-Ništa ne može opravdati njihove postupke. Ništa neće opravdati njihove postupke. Svi smo večeras besni, a takođe osećamo i sramotu gledajući katastrofu koja se odigrala na našim ulicama. Potpuno podržavamo naše agencije za sprovođenje zakona, jer su dali sve od sebe da izbegnu ono najgore. Naše misli su uz ranjene pripadnike i njihove porodice, kao i sa vlasnicima preduzeća koji trpe sav ovaj haos.

- Neki od njih brane svoje prodavnice i izloge. Želim da im poručim da neće biti ostavljeni sami. Vlada će im pružiti odgovori. Već od sutra, premijer će predsedavati kriznim štabom kako bi se hitno pronašli odgovori i pružila podrška onima koji se suočavaju sa velikim poteškoćama

-Moramo mirne glave da razmiljšljamo o tome šta se dogodilo. Juče su agencije za sprovođenje zakona dale sve od sebe, ali su se suočile sa znatnim nasiljem, pa sam zatražio od vlade da nauči što je više moguće iz onoga što se dogodilo i da preduzme mere za ubuduće, i čekam jasna rešenja.

- Istrage će ići u skladu sa zakonom i pobrinućemo se da pravni postupci koji će uslediti budu sprovedeni u skladu sa zakonom. Potrebni su nam odgovori i pravda. Za svako ilegalno delo, mora postojati reakcija. Ti ljudi moraju da plate za svoje zločine.

Makron je takođe rekao da razume "duboku anksioznost" koju mladi izražavaju nekoliko nedelja, u srednjim školama i univerzitetima.

Istakao je zabrinutost u vezi sa budućnošću, uslovima života i studiranja, orijentacijom i njihovim mestom u društvu.

- Njihova reč se mora čuti bez ikakvih predubeđenja i bez minimiziranja problema - rekao je on, uveravajući da se vlada bavila radom na ovim pitanjima.

- Naša odgovornost je stoga dvostruka: da čujemo bes i da delujemo po ovim ciljevima i da čvrsto poštujemo republički poredak - zaključio je Emanuel Makron, pozivajući da se zahtevi ne mešaju sa nasiljem.