IRAN POSTAVIO USLOVE AMERICI: Ormuski moreuz može biti otvoren za samo šest dana, pregovori počinju sedmog
PONUDA Irana Sjedinjenim Američkim Državama da se Ormuski moreuz ponovo otvori u roku od sedam dana i dalje je na stolu, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.
- Ukoliko Amerikanci ispune te uslove, Ormuski moreuz će biti otvoren šestog dana, a pregovori će početi sedmog dana“, napisao je Arakči na Telegramu, prenosi Al Džazira.
- Naša situacija je jasna i zasnovana na predlogu o sedmodnevnom roku koji je predstavljen Sjedinjenim Državama. Oni su objavili komentare koje mi razmatramo, ali je naš predlog i dalje na stolu i, ako postoji imalo iskrenosti sa strane SAD, koje nema, način da se Ormuski moreuz ponovo otvori je očigledan - rekao je Arakči u Bagdadu, gde je boravio na sastanku Organizacije za islamsku saradnju.
Iran je taj predlog predstavio polovinom septembra nakon što je privremeno primirje propalo.
Teheran je kasnije priznao da je dobio odgovor SAD, ali je iranski šef bezbednosti prošle nedelje rekao da su pregovori u zastoju jer Vašington nije ispunio svih sedam uslova za ponovno otvaranje moreuza.
Uslovi Irana uključuju, između ostalog, ukidanje američke blokade njegovih luka, kao i američkih sankcija na izvoz iranske nafte i okončanje neprijateljskih dejstava na svim regionalnim frontovima.
Centralna tačka neslaganja je insistiranje Vašingtona na rešavanju pitanja iranskog nuklearnog programa od samog početka.
Američki potpredsednik Džej Di Vens rekao je ranije ovog meseca da Iran mora da značajno smanji svoje kapacitete obogaćenja uranijuma kako bi zadovoljio zahteve SAD i okončao osmomesečni rat.
Teheran poručuje da bi pregovori trebalo prvo da se fokusiraju na otvaranje Ormuza i uspostavljanje bezbednosti na tom važnom plovnom putu.
(Sputnjik)
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