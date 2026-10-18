ITALIJANSKI MINISTAR ODBRANE PRIZNAO: Rim nastavlja da šalje pomoć Kijevu

ITALIJA će nastaviti da pomaže Ukrajini, koja je u ratu sa Rusijom, ali Kijev ne može da pobedi, izjavio je ministar odbrane Gvido Krozeto.

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- Do sada smo uputili 12 paketa pomoći, a do kraja godine ćemo verovatno moći da obezbedimo još jedan za Ukrajinu - rekao je italijanski ministar odbrane u intervjuu za BBC. On je rekao da je njegov cilj da Ukrajina opstane i da se rat okonča.

-Za Ukrajinu, pobeda znači da Rusija prestane da baca bombe, i da Ukrajina ponovo postane slobodna zemlja sa budućnošću. To ne bi bila samo pobeda za Ukrajinu već pobeda mira, pravde i međunarodnog prava - naveo je Krozeto.

Krozeto je obećao da će se italijanska vojna podrška Kijevu nastaviti sve dok je vlada premijerke Đorđe Meloni na vlasti, uz upozorenje da će, kako se izbori budu približavali, biti “teže” da se dobije odobrenje italijanskog parlamenta za dalje isporuke, prenela je danas italijanska agencija Adnkronos.

(Tanjug)