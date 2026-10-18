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(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Krst pao na sveštenika i ubio ga na mestu: Tragedija u Ekvadoru

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18. 10. 2026. u 12:45

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U EKVADORU je sveštenik poginuo kada je na njega pao krst, prenosi Telegram kanal „REN TV”.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Крст пао на свештеника и убио га на месту: Трагедија у Еквадору

Telegram printskrin

Na uznemirujućem snimku se vidi kako drveni krst pada sa zida na sveštenika tokom mise u crkvi „Perpetuo Sokoro” u Gvajakilu, u Ekvadoru. Nakon incidenta, vernici kreću ka njemu.

Povrede koje je sveštenik zadobio bile su smrtonosne. Misa je prenošena uživo.

Ranije je objavljeno da je jedna biskupikinja smenjena sa dužnosti, neposredno pred odlazak u penziju, zbog zlostavljanja.

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